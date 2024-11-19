Запад должен взять на себя инициативу: глава МИД Эстонии считает, что Европе придется развернуть войска в Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел Эстонии заявил о необходимости нового этапа поддержки Украины со стороны Запада. По его словам, Европе может понадобиться развернуть войска в Украине после завершения боевых действий.
Учитывая боевые потери Украины, союзникам важно бремя поддержки страны, воюющей против агрессивного вторжения России, заявил министр иностранных дел Эстонии и добавил, что архитектура безопасности Европы в ближайшее время может существенно измениться.
Пишет УНН со ссылкой на FT и Рostimees.
Детали
Говоря о тысячедневной годовщине начала полномасштабной агрессивной войны России против Украины, глава МИД Эстонии, заявил, что «запад должен открыть новую главу» и быть «более активным в достижении победы Украины».
Маргус Цахкна заявил газете Financial Times, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, если США будут против приглашения Киева вступить в военный альянс, «Европе придется вмешаться в ситуацию, развернув войска после окончания боевых действий, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию».
Поскольку Украина теперь рассматривается как первая линия обороны НАТО, в ближайшие месяцы может измениться архитектура безопасности Европы
Представитель эстонского МИД также отметил, что Трамп вряд ли откажется от НАТО, потому что это не в политических или экономических интересах США оставлять Европу на «милость империалистической России». Но европейцы должны будут показать, что они готовы больше инвестировать в собственную оборону.
Напомним,
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