Запад должен взять на себя инициативу: глава МИД Эстонии считает, что Европе придется развернуть войска в Украине

ukenru
Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
12:44 • 46010 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 102901 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 110621 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 110991 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 116557 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 119501 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 115986 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 122992 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 138042 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 153057 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной

Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной

 • 51189 просмотра
Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме

Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме

 • 27410 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

 • 100609 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 89888 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 83972 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 123926 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 231609 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 317884 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 235249 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 239592 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

14:47 • 15611 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 83972 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 89888 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

 • 100609 просмотра
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

 • 98730 просмотра
Актуальное
Запад должен взять на себя инициативу: глава МИД Эстонии считает, что Европе придется развернуть войска в Украине

Запад должен взять на себя инициативу: глава МИД Эстонии считает, что Европе придется развернуть войска в Украине

Киев  •  УНН

 • 4422 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Эстонии заявил о необходимости нового этапа поддержки Украины со стороны Запада. По его словам, Европе может понадобиться развернуть войска в Украине после завершения боевых действий.

Учитывая боевые потери Украины, союзникам важно бремя поддержки страны, воюющей против агрессивного вторжения России, заявил министр иностранных дел Эстонии и добавил, что архитектура безопасности Европы в ближайшее время может существенно измениться.

Пишет УНН со ссылкой на FT и Рostimees.

Детали

Говоря о тысячедневной годовщине начала полномасштабной агрессивной войны России против Украины, глава МИД Эстонии, заявил, что «запад должен открыть новую главу» и быть «более активным в достижении победы Украины».

Маргус Цахкна заявил газете Financial Times, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, если США будут против приглашения Киева вступить в военный альянс, «Европе придется вмешаться в ситуацию, развернув войска после окончания боевых действий, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию».

Поскольку Украина теперь рассматривается как первая линия обороны НАТО, в ближайшие месяцы может измениться архитектура безопасности Европы

Представитель эстонского МИД также отметил, что Трамп вряд ли откажется от НАТО, потому что это не в политических или экономических интересах США оставлять Европу на «милость империалистической России». Но европейцы должны будут показать, что они готовы больше инвестировать в собственную оборону.

Напомним,

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал «абсолютно безответственными» ядерные угрозы россии, реагируя на обновление ядерной доктрины рф, которое совпало с 1000-м днем войны россии против Украины.

Президент Литвы провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом по поддержке Украины и оборонного партнерства. Лидеры также обсудили угрозы от сотрудничества России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Зеленский: возможно, Украине придется кого-то в москве пережить, чтобы достичь всех своих целей 19 нояб. 2024, 12:00 • 9746 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
severnaya-koreyaСеверная Корея
khosep-borrelЖозеп Боррель
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
iranИран