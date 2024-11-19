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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возможно, Украине придется кого-то в москве пережить, чтобы достичь всех своих целей - Зеленский

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Президент заявил, что Украина не будет торговать суверенитетом и не откажется от своих территорий. Для достижения всех целей Украины возможно придется дождаться изменений в руководстве РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается торговать суверенитетом, безопасностью, или будущим и не откажется от рационального подхода об обеспечении прав нашего государства. Президент не исключает, что Украине удастся достичь всех своих целей, только пережив «кого-то» в Москве.

Об этом Зеленский сказал во время выступления в парламенте, передает УНН.

Детали

Мы не торгуем суверенитетом, безопасностью, или будущим Украины. Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. Мы точно не позволим никому использовать наше государство в каких-то предвыборных баталиях в Европе. За счет Украины выиграть не получится. Вместе с Украиной выиграть можно и только так. Мы не откажемся от рационального подхода об обеспечении прав нашего государства, должны действовать мудро. Возможно, Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех своих целей. Возможно, чтобы восстановить полную целостность нашего государства. Впрочем в информационной сфере часто подается, как якобы часть реальности. Мы все должны объединенно защищать настоящую реальность, поэтому нам нужна информационная консолидация всех, кто ценит свободу слова. Всех, кто сейчас понимает, как много технологический прогресс меняет для медиа. Всех, кто видит, какие ресурсы россия тратит на то, чтобы сломать нас своей ежедневной дезинформацией. Информационная консолидация обеспечит прежде всего эмоциональную устойчивость нашего народа

- сказал Зеленский. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в начале 2025 года готовится открыть переговоры по первому кластеру для вступления в Европейский союз и подчеркнул, что наша страна должна стать самой быстрой во вступлении в ЕС. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина