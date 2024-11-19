Возможно, Украине придется кого-то в москве пережить, чтобы достичь всех своих целей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается торговать суверенитетом, безопасностью, или будущим и не откажется от рационального подхода об обеспечении прав нашего государства. Президент не исключает, что Украине удастся достичь всех своих целей, только пережив «кого-то» в Москве.

Об этом Зеленский сказал во время выступления в парламенте, передает УНН.

Детали

Мы не торгуем суверенитетом, безопасностью, или будущим Украины. Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. Мы точно не позволим никому использовать наше государство в каких-то предвыборных баталиях в Европе. За счет Украины выиграть не получится. Вместе с Украиной выиграть можно и только так. Мы не откажемся от рационального подхода об обеспечении прав нашего государства, должны действовать мудро. Возможно, Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех своих целей. Возможно, чтобы восстановить полную целостность нашего государства. Впрочем в информационной сфере часто подается, как якобы часть реальности. Мы все должны объединенно защищать настоящую реальность, поэтому нам нужна информационная консолидация всех, кто ценит свободу слова. Всех, кто сейчас понимает, как много технологический прогресс меняет для медиа. Всех, кто видит, какие ресурсы россия тратит на то, чтобы сломать нас своей ежедневной дезинформацией. Информационная консолидация обеспечит прежде всего эмоциональную устойчивость нашего народа