Команда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Команда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, надеясь, что новый дипломатический шаг сможет снизить риск вооруженного конфликта. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По мнению команды будущего президента США Дональда Трампа, подобный шаг может снизить риск вооруженного конфликта.

Как пишет Reuters, несколько человек в команде Трампа видят, что прямой подход новоизбранного Президента США, направлен на развитие уже существующих отношений.

Несмотря на прохладу в отношениях между лидерами стран, скорее всего, Трамп планирует этими переговорами расколоть лед в отношениях с Кимом, спустя годы после того, как они обменялись оскорблениями.

Сейчас политические дискуссии носят динамичный характер, и новоизбранный президент пока не принял окончательного решения.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что лидер КНДР заявил о безрезультатности прошлых переговоров с США и их неизменной враждебности к Пхеньяну.

Ким Чен Ын раскрыл правду о переговорах с США на выставке новых ракет