Команда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

ukenru
Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
17:18 • 54763 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 100153 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 109890 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 125116 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 107660 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 122021 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 122468 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 120930 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 122883 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 174496 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли россию прекратить эту войну": Зеленский о ночной атаке рф

"Нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли россию прекратить эту войну": Зеленский о ночной атаке рф

 • 38043 просмотра
Снижение температуры и повышенная влажность: нардеп о выводах комиссии по нештатному срабатыванию 120-мм мин

Снижение температуры и повышенная влажность: нардеп о выводах комиссии по нештатному срабатыванию 120-мм мин

 • 21986 просмотра
Еще один день с отключениями: завтра в Украине будет действовать только одна очередь

Еще один день с отключениями: завтра в Украине будет действовать только одна очередь

 • 25450 просмотра
Уменьшение предельного возраста службы в армии: нардеп оценил, рассмотрят ли законопроект

Уменьшение предельного возраста службы в армии: нардеп оценил, рассмотрят ли законопроект

 • 30566 просмотра
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 49441 просмотра
публикации
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 113228 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

 • 125115 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 132287 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 174496 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 236542 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 49441 просмотра
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

 • 84933 просмотра
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

 • 109889 просмотра
"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

 • 96632 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

 • 93469 просмотра
Актуальное
Команда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Команда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Киев  •  УНН

 • 2940 просмотра

Read in English

Команда новоизбранного президента США обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР. Этот дипломатический шаг может снизить риск вооруженного конфликта между странами.

Команда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, надеясь, что новый дипломатический шаг сможет снизить риск вооруженного конфликта. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По мнению команды будущего президента США Дональда Трампа, подобный шаг может снизить риск вооруженного конфликта.

Как пишет Reuters, несколько человек в команде Трампа видят, что прямой подход новоизбранного Президента США, направлен на развитие уже существующих отношений.

Несмотря на прохладу в отношениях между лидерами стран, скорее всего, Трамп планирует этими переговорами расколоть лед в отношениях  с Кимом, спустя годы после того, как они обменялись оскорблениями.

Сейчас политические дискуссии носят динамичный характер, и новоизбранный президент пока не принял окончательного решения.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что лидер КНДР заявил о безрезультатности прошлых переговоров с США и их неизменной враждебности к Пхеньяну.

Ким Чен Ын раскрыл правду о переговорах с США на выставке новых ракет22 нояб. 2024, 06:50 • 16604 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
kim-chen-inКим Чен Ын
pkhenyanПхеньян
donald-trampДональд Трамп
severnaya-koreyaСеверная Корея
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты