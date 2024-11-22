Ким Чен Ын раскрыл правду о переговорах с США на выставке новых ракет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что прошедшие переговоры с США лишь подтвердили "неизменную" враждебность Вашингтона в отношении Пхеньяна. Такие слова прозвучали на выставке вооружений, где демонстрировались новейшие ракеты, сообщает Bloomberg, передает УНН.

"Мы уже зашли так далеко, как только могли, в переговорах с США, и то, что мы подтвердили в итоге, - это не готовность сверхдержавы к сосуществованию, а ее бескомпромиссная позиция силы и неизменная захватническая и враждебная политика в отношении Северной Кореи", - сказал Ким в своей речи, опубликованной в пятницу государственными СМИ.

На фотографиях, опубликованных Центральным новостным агентством Кореи, Ким выступает на подиуме в окружении новейших межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяна. Последнее испытание МБР, проведенное Северной Кореей в октябре, установило новый рекорд продолжительности полета всего за несколько дней до президентских выборов в США.

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Комментарии Кима прозвучали на фоне предположений о том, что победа Дональда Трампа на выборах может привести к очередному изменению позиции США в отношениях с Пхеньяном. Избранный президент неоднократно говорил об "очень хороших" отношениях с Кимом во время предвыборной кампании.

Во время своего первого президентского срока Трамп облетел полмира, чтобы встретиться с Кимом на самом высоком уровне, делая ставку на то, что его личная дипломатия сможет преодолеть "камни преткновения".

Трамп сократил крупные совместные учения с Южной Кореей, пытаясь договориться с Кимом напрямую, а Пхеньян ненадолго приостановил ракетные испытания.

Но крах переговоров на втором саммите в Ханое показал, насколько далеки друг от друга противники даже после личных встреч. Трамп отказался от частичных уступок, а Ким отказался просто отказаться от своей ядерной программы - то, чему режим сопротивлялся в течение десятилетий.

Под руководством Кима Северная Корея ускорила разработку ракет и ядерного оружия, а также усилила агрессивную риторику в отношении Южной Кореи.

Последние высказывания свидетельствуют о том, что Ким не заинтересован в восстановлении прямых дипломатических отношений с Трампом.

Геополитическая обстановка также изменилась с момента последней встречи двух лидеров: Пхеньян почувствовал себя более уверенно после усиления поддержки со стороны москвы. Ким стал критическим союзником президента россии владимира путина и его войны в Украине.

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К настоящему времени Северная Корея направила более 10 000 военнослужащих для участия в боевых действиях вместе с армией путина в курской области россии, где украинские войска заняли часть приграничной территории.

Растущие связи между Пхеньяном и москвой вызывают опасения по поводу способности Северной Кореи укрепить свои вооруженные силы и поддерживать свой режим при поддержке россии.

"Мы продолжим предпринимать решительные действия, чтобы устранить все военные угрозы для страны и народа", - сказал Ким.