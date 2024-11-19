Президент: путин привлекает солдат из КНДР к войне, их количество может вырасти до 100 тысяч

Российский диктатор Владимир Путин привлекает солдат из Северной Кореи к войне против Украины и это количество может вырасти до 100 тыс. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте, передает корреспондент УНН.

путин привлекает солдат из Северной Кореи и это количество может вырасти до 100 тыс. путин фокусируется на том, чтобы выиграть эту войну, он не остановится сам по себе