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Президент: путин привлекает солдат из КНДР к войне, их количество может вырасти до 100 тысяч

Президент: путин привлекает солдат из КНДР к войне, их количество может вырасти до 100 тысяч

Киев  •  УНН

 • 668 просмотра

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Президент Зеленский сообщил в Европарламенте о привлечении Путиным военных из КНДР в войне в Украине. По его словам, количество северокорейских солдат может достичь 100 тысяч.

Российский диктатор Владимир Путин привлекает солдат из Северной Кореи к войне против Украины  и это количество может вырасти до 100 тыс. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте, передает корреспондент УНН.

путин привлекает солдат из Северной Кореи и это количество может вырасти до 100 тыс. путин фокусируется на том, чтобы выиграть эту войну, он не остановится сам по себе

- сказал Зеленский.

Напомним

Разведка Южной Кореи подтвердила участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины на стороне рф. Солдаты КНДР уже завершили развертывание в курской области и начали воевать.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
severnaya-koreyaСеверная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина