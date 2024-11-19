Президент: путин привлекает солдат из КНДР к войне, их количество может вырасти до 100 тысяч
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил в Европарламенте о привлечении Путиным военных из КНДР в войне в Украине. По его словам, количество северокорейских солдат может достичь 100 тысяч.
Российский диктатор Владимир Путин привлекает солдат из Северной Кореи к войне против Украины и это количество может вырасти до 100 тыс. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте, передает корреспондент УНН.
путин привлекает солдат из Северной Кореи и это количество может вырасти до 100 тыс. путин фокусируется на том, чтобы выиграть эту войну, он не остановится сам по себе
Напомним
Разведка Южной Кореи подтвердила участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины на стороне рф. Солдаты КНДР уже завершили развертывание в курской области и начали воевать.