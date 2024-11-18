Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный потенциал КНДР "безгранично" - Bloomberg
Киев • УНН
Лидер КНДР заявил о намерении безгранично укреплять ядерный потенциал через сотрудничество США с Японией и Южной Кореей. Он обвинил США в дестабилизации региона и затягивании войны в Украине.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерный потенциал страны "безгранично" на фоне углубления партнерства в сфере безопасности между США и их союзниками в регионе Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как сообщает издание, Ким Чен Ын сделал эти заявления во время конференции с командирами батальонов, призвав военных завершить подготовку к возможной войне.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея несут ответственность за дестабилизацию ситуации на Корейском полуострове.
США, Япония и Южная Корея никогда не избегут ответственности как виновники разрушения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. Наиболее важной и критической задачей для наших вооруженных сил является подготовка к войне,
Кроме того, он обвинил США в затягивании войны в Украине, утверждая, что поставки оружия Киеву ведут к международным конфликтам и вызывают опасения Третьей мировой войны.
Напомним
По оценкам стран G20, Северная Корея может предоставить России до 100 тысяч военных для войны в Украине. Уже сейчас в курской области находится более 10 тысяч северокорейских военных.