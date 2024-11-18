Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный потенциал КНДР "безгранично" - Bloomberg

ukenru
Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 106368 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 127080 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 186012 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 167488 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 157757 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 142329 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 120970 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 108171 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 147519 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107738 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
МИД Молдовы подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны

МИД Молдовы подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны

 • 23276 просмотра
Ситуация в Одесской области остается сложной после атаки рф - Кипер

Ситуация в Одесской области остается сложной после атаки рф - Кипер

 • 21587 просмотра
Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow - Le Figaro

Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow - Le Figaro

 • 23716 просмотра
россияне ударили по девятиэтажке в Сумах: известно о погибших и раненых, среди которых есть дети - Зеленский

россияне ударили по девятиэтажке в Сумах: известно о погибших и раненых, среди которых есть дети - Зеленский

 • 16013 просмотра
Ракеты сами за себя скажут: Зеленский о разрешении на удары по РФ

Ракеты сами за себя скажут: Зеленский о разрешении на удары по РФ

 • 15514 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 186012 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 134416 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 141117 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 147519 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 157469 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 94281 просмотра
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 103372 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 102992 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 102530 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 100545 просмотра
Актуальное
Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный потенциал КНДР "безгранично" - Bloomberg

Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный потенциал КНДР "безгранично" - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 1630 просмотра

Read in English

Лидер КНДР заявил о намерении безгранично укреплять ядерный потенциал через сотрудничество США с Японией и Южной Кореей. Он обвинил США в дестабилизации региона и затягивании войны в Украине.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерный потенциал страны "безгранично" на фоне углубления партнерства в сфере безопасности между США и их союзниками в регионе Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, Ким Чен Ын сделал эти заявления во время конференции с командирами батальонов, призвав военных завершить подготовку к возможной войне.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея несут ответственность за дестабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

США, Япония и Южная Корея никогда не избегут ответственности как виновники разрушения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. Наиболее важной и критической задачей для наших вооруженных сил является подготовка к войне,

подчеркнул Ким, имея в виду партнерство, которое он назвал «азиатской версией НАТО»

Кроме того, он обвинил США в затягивании войны в Украине, утверждая, что поставки оружия Киеву ведут к международным конфликтам и вызывают опасения Третьей мировой войны.

Напомним

По оценкам стран G20, Северная Корея может предоставить России до 100 тысяч военных для войны в Украине. Уже сейчас в курской области находится более 10 тысяч северокорейских военных.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
kim-chen-inКим Чен Ын
natoNATO
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина