Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный потенциал КНДР "безгранично" - Bloomberg

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерный потенциал страны "безгранично" на фоне углубления партнерства в сфере безопасности между США и их союзниками в регионе Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Как сообщает издание, Ким Чен Ын сделал эти заявления во время конференции с командирами батальонов, призвав военных завершить подготовку к возможной войне.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея несут ответственность за дестабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

США, Япония и Южная Корея никогда не избегут ответственности как виновники разрушения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. Наиболее важной и критической задачей для наших вооруженных сил является подготовка к войне,