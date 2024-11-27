Байден будет просить у Конгресса еще $24 млрд для Украины перед завершением каденции

За менее, чем два месяца до завершения каденции, президент США Джо Байден планирует обратиться к Конгрессу с запросом о выделении дополнительного финансирования для помощи Украине в размере 24 миллиарда долларов. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

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Средства направят на усиление военной поддержки Киева и пополнение запасов США, которые сократились после передачи Украине части вооружений. По данным издания, 8 миллиардов долларов из этой суммы планируется направить на финансирование инициативы содействия безопасности Украины – заключение контрактов с американскими компаниями на вооружение Киева, остальные 16 миллиардов будут использованы для пополнения арсеналов США. Конгресс может включить помощь Украине в голосование за законопроект для предотвращения шатдауна в следующем месяце. Крайний срок для принятия Конгрессом решения с целью предотвращения закрытия правительства – 20 декабря.

Некоторые республиканцы уже выступили против такого решения.

Джо Байден только что посетил 4,7 миллиарда долларов наших налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен давать ему бесплатный подарок для дальнейшего саботирования мирных переговоров президента Трампа. Любые требования Байдена о финансировании должны быть отклонены по умолчанию - написал на X сенатор Майк Ли.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что в последние месяцы своего правления президент США Джо Байден стремится укрепить позиции Украины в войне против России, на что указывает ряд решений, в частности разрешение бить по территории рф.

Байден планирует до инаугурации Трампа максимально укрепить Украину - Bloomberg