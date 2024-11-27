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Байден будет просить у Конгресса еще $24 млрд для Украины перед завершением каденции

Байден будет просить у Конгресса еще $24 млрд для Украины перед завершением каденции

Киев  •  УНН

 • 3774 просмотра

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Президент США планирует обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для Украины на $24 млрд. Из них $8 млрд пойдет на контракты с американскими компаниями, а $16 млрд - на пополнение арсеналов США.

За менее, чем два месяца до завершения каденции, президент США Джо Байден планирует обратиться к Конгрессу с запросом о выделении дополнительного финансирования для помощи Украине в размере 24 миллиарда долларов. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

детали

Средства направят на усиление военной поддержки Киева и пополнение запасов США, которые сократились после передачи Украине части вооружений. По данным издания, 8 миллиардов долларов из этой суммы планируется направить на финансирование инициативы содействия безопасности Украины – заключение контрактов с американскими компаниями на вооружение Киева, остальные 16 миллиардов будут использованы для пополнения арсеналов США. Конгресс может включить помощь Украине в голосование за законопроект для предотвращения шатдауна в следующем месяце. Крайний срок для принятия Конгрессом решения с целью предотвращения закрытия правительства – 20 декабря.

Некоторые республиканцы уже выступили против такого решения.

Джо Байден только что посетил 4,7 миллиарда долларов наших налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен давать ему бесплатный подарок для дальнейшего саботирования мирных переговоров президента Трампа. Любые требования Байдена о финансировании должны быть отклонены по умолчанию

- написал на X сенатор Майк Ли. 

Напомним

Ранее УНН сообщало, что в последние месяцы своего правления президент США Джо Байден стремится укрепить позиции Украины в войне против России, на что указывает ряд решений, в частности разрешение бить по территории рф.

Байден планирует до инаугурации Трампа максимально укрепить Украину - Bloomberg24 нояб. 2024, 09:21 • 22815 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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