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Байден планирует до инаугурации Трампа максимально укрепить Украину - Bloomberg

Байден планирует до инаугурации Трампа максимально укрепить Украину - Bloomberg

Киев  •  УНН

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Администрация Байдена усиливает позиции Украины перед возможным приходом Трампа к власти. Среди мер - разрешение на удары по РФ, списание долга и новые санкции против российского банка.

В последние месяцы своего правления президент США Джо Байден стремится укрепить позиции Украины в войне против россии, на что указывает ряд решений, в частности разрешение бить по территории рф. Это связано с тем, что новоизбранный президент Дональд Трамп пообещал быстро положить конец войне после прихода в Белый дом. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в последние дни Джо Байден пытается усилить позицию Украины против россии до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ведь новоизбранный президент пообещал немедленно прекратить войну, начатую владимиром путиным почти три года назад. Вероятно, это означает урегулирование путем переговоров, и Байден пытается укрепить помощь Украине.

Издание отмечает, что недавно администрация Байдена предоставила разрешение Украине бить по территории рф, что москва и лагерь Трампа оценили как эскалацию.

Кроме того, на этой неделе Белый дом одобрил передачу Украине противопехотных мин, простил почти 5 млрд долларов долга и наложил санкции на крупный российский банк, который осуществляет платежи за продажу природного газа.

Эти шаги, среди других, которые еще рассматриваются, являются частью плана Байдена сделать как можно больше, чтобы укрепить Украину до того, как Трамп вступит в должность. Стратегия имеет целью помочь Зеленскому, показав, что Украина имеет потенциал отомстить России, если она продолжит боевые действия

- рассказал собеседник издания.

Отмечается, что это не означает, что последние шаги Байдена будут абсолютно нежелательными для Трампа, который мог бы использовать сильную Украину как разменную монету для урегулирования, что он мог бы оформить как победу.

"Некоторые решения, которые Байден принимает сейчас, могут помочь Трампу, вероятно, поставив Трампа в более сильную позицию для прекращения войны, с Украиной в более сильной позиции для любых переговоров", - сказал заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Шелби Мегид.

Напомним

США планируют отменить половину долга Украины на экономическую помощь 4,65 миллиарда долларов.

Действующий президент США Джо Байден утвердил решение о поставках противопехотных мин в Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

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