россия нанесла удары по теплогенерации - последствия в трех регионах, более 32 тыс. потребителей без отопления
Киев • УНН
Из-за обстрелов в Киеве без тепла остались 2806 домов, а на Харьковщине более 30 тысяч абонентов. В Славянске и Дружковке продолжаются восстановительные работы.
россия нанесла новые удары по теплогенерации - последствия есть в Киеве и двух областях, более 32 тыс. потребителей без отопления, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.
Этой ночью россия снова нанесла удары по теплогенерирующей инфраструктуре
Киев
"В Киеве после атаки более 1 900 жилых домов остались без тепла. С учетом предыдущих атак и остановки Дарницкой ТЭЦ в целом в столице 2 806 домов в пяти районах города сейчас без теплоснабжения: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском и Соломенском", - отметил Кулеба.
По его словам, к ликвидации последствий дополнительно привлечено более 100 аварийных бригад и более 400 специалистов. Среди них – коммунальщики из других областей и работники Укрзализныци. Продолжаются работы по устранению аварий во внутридомовых сетях и постепенному восстановлению теплоснабжения.
Харьковская область
"На Харьковщине в результате обстрела и повреждений – временно без тепла более 30 000 абонентов", - указал вице-премьер.
Донецкая область
"На Донетчине под ударом оказались объекты теплоснабжения в Славянске и Дружковке", - отметил Кулеба.
"На местах работают коммунальные службы, энергетики и спасатели. Продолжается восстановление", - указал вице-премьер.
