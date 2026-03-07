$43.810.0050.900.00
россия нанесла удары по теплогенерации - последствия в трех регионах, более 32 тыс. потребителей без отопления

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Из-за обстрелов в Киеве без тепла остались 2806 домов, а на Харьковщине более 30 тысяч абонентов. В Славянске и Дружковке продолжаются восстановительные работы.

россия нанесла удары по теплогенерации - последствия в трех регионах, более 32 тыс. потребителей без отопления

россия нанесла новые удары по теплогенерации - последствия есть в Киеве и двух областях, более 32 тыс. потребителей без отопления, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Этой ночью россия снова нанесла удары по теплогенерирующей инфраструктуре

- написал вице-премьер Кулеба в соцсетях.

Киев

"В Киеве после атаки более 1 900 жилых домов остались без тепла. С учетом предыдущих атак и остановки Дарницкой ТЭЦ в целом в столице 2 806 домов в пяти районах города сейчас без теплоснабжения: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском и Соломенском", - отметил Кулеба.

Из-за атаки рф на Киев без тепла почти 2000 домов, трое пострадавших07.03.26, 10:04 • 2732 просмотра

По его словам, к ликвидации последствий дополнительно привлечено более 100 аварийных бригад и более 400 специалистов. Среди них – коммунальщики из других областей и работники Укрзализныци. Продолжаются работы по устранению аварий во внутридомовых сетях и постепенному восстановлению теплоснабжения.

Харьковская область

"На Харьковщине в результате обстрела и повреждений – временно без тепла более 30 000 абонентов", - указал вице-премьер.

Донецкая область

"На Донетчине под ударом оказались объекты теплоснабжения в Славянске и Дружковке", - отметил Кулеба.

"На местах работают коммунальные службы, энергетики и спасатели. Продолжается восстановление", - указал вице-премьер.

россия атаковала железную дорогу и порты Украины, среди раненых младенец07.03.26, 08:46 • 2566 просмотров

Юлия Шрамко

