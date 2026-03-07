россия атаковала железную дорогу и порты Украины, среди раненых младенец
Киев • УНН
Враг повредил четыре железнодорожные подстанции и порты в Одесской области. В результате массированной атаки по регионам есть погибшие, среди раненых зафиксирован младенец.
россия ночью атаковала в Украине железную дорогу и порты, среди пострадавших - младенец, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.
Детали
"Ночь российского террора. Враг нанес массированные удары по Киеву, Харькову, Одессе, Запорожью, Днепропетровщине и другим регионам Украины. К сожалению, есть погибшие. Искренние соболезнования семьям, чьих близких забрала россия. Среди раненых - младенец", - написал Кулеба в соцсетях.
По его словам, врачи борются за жизнь всех пострадавших.
Повреждена жилая и критическая инфраструктура. Под ударом - железная дорога и порты
"Беспилотниками атакованы четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов", - сообщил вице-премьер.
Он отметил, что "к счастью, без пострадавших".
"Из-за повреждений часть поездов временно направлена альтернативными маршрутами. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах. Во время воздушной тревоги более 20 поездов были остановлены в безопасных местах - это стандартная процедура безопасности для защиты пассажиров и работников", - отметил Кулеба.
"Также враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад. Без пострадавших. Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура", - указал вице-премьер.
Все службы, по его словам, "работают, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру и обеспечить логистику".
ГСЧС показала последствия удара рф по Одесской области.