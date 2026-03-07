$43.810.0050.900.00
05:01 • 10232 просмотра
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
7 марта, 01:30 • 21010 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
6 марта, 23:10 • 26142 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 42549 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 50082 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 40297 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 67291 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 28881 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26246 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 24731 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
россия атаковала железную дорогу и порты Украины, среди раненых младенец

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Враг повредил четыре железнодорожные подстанции и порты в Одесской области. В результате массированной атаки по регионам есть погибшие, среди раненых зафиксирован младенец.

россия атаковала железную дорогу и порты Украины, среди раненых младенец

россия ночью атаковала в Украине железную дорогу и порты, среди пострадавших - младенец, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Детали

"Ночь российского террора. Враг нанес массированные удары по Киеву, Харькову, Одессе, Запорожью, Днепропетровщине и другим регионам Украины. К сожалению, есть погибшие. Искренние соболезнования семьям, чьих близких забрала россия. Среди раненых - младенец", - написал Кулеба в соцсетях.

По его словам, врачи борются за жизнь всех пострадавших.

Повреждена жилая и критическая инфраструктура. Под ударом - железная дорога и порты

- указал Кулеба.

"Беспилотниками атакованы четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов", - сообщил вице-премьер.

Он отметил, что "к счастью, без пострадавших".

"Из-за повреждений часть поездов временно направлена альтернативными маршрутами. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах. Во время воздушной тревоги более 20 поездов были остановлены в безопасных местах - это стандартная процедура безопасности для защиты пассажиров и работников", - отметил Кулеба.

Укрзалізниця меняет маршруты ряда поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в трех областях

"Также враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад. Без пострадавших. Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура", - указал вице-премьер.

Все службы, по его словам, "работают, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру и обеспечить логистику".

ГСЧС показала последствия удара рф по Одесской области.

Юлия Шрамко

