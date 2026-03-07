Укрзалізниця меняет маршруты ряда поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в трех областях
Из-за повреждений инфраструктуры в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях поезда курсируют с задержками. Для движения задействованы резервные тепловозы.
Ночная массированная вражеская атака привела к повреждениям объектов железнодорожной инфраструктуры в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях, что заставило "Укрзализныцю" оперативно корректировать графики движения. Об этом представители железной дороги сообщили в Телеграм-канале, пишет УНН.
Из-за изменения маршрутов на западном и центральном направлениях ожидаются значительные задержки поездов, актуальную информацию о которых пассажиры могут отслеживать с помощью сервиса uz-vezemo.
Для поддержания движения на участках с отсутствующим электроснабжением задействована тепловозная тяга, что позволяет продолжать движение даже при поврежденной энергосистеме.
В течение ночи железнодорожники совместно с военными успешно отвели от опасности пассажирские составы, которые находились под угрозой прямого попадания более сотни вражеских целей. Несмотря на попытки врага парализовать логистику страны, железнодорожное сообщение продолжает функционировать в штатном режиме с учетом необходимых корректировок.
