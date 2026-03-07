росія атакувала залізницю та порти України, серед поранених немовля
Київ • УНН
Ворог пошкодив чотири залізничні підстанції та порти на Одещині. Унаслідок масованої атаки по регіонах є загиблі, серед поранених зафіксовано немовля.
росія вночі атакувала в Україні залізницю і порти, серед постраждалих - немовля, повідомив у суботу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.
Деталі
"Ніч російського терору. Ворог завдав масованих ударів по Києву, Харкову, Одесі, Запоріжжю, Дніпропетровщині та інших регіонах України. На жаль, є загиблі. Щирі співчуття родинам, чиїх близьких забрала росія. Серед поранених - немовля", - написав Кулеба у соцмережах.
З його слів, лікарі борються за життя всіх постраждалих.
Пошкоджено житлову та критичну інфраструктуру. Під ударом - залізниця і порти
"Безпілотниками атаковано чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів", - повідомив віцепрем'єр.
Він зауважив, що "на щастя, без постраждалих".
"Через пошкодження частину поїздів тимчасово спрямовано альтернативними маршрутами. Відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах. Під час повітряної тривоги понад 20 поїздів були зупинені у безпечних місцях - це стандартна процедура безпеки для захисту пасажирів і працівників", - зазначив Кулеба.
"Також ворог атакував портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих. Рятувальники ліквідовують наслідки. На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура", - вказав віцепрем'єр.
Усі служби, з його слів, "працюють, щоб якнайшвидше відновити інфраструктуру і забезпечити логістику".
ДСНС показала наслідки удару рф по Одещині.