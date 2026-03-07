росія атакувала залізницю та порти України, серед поранених немовля

$43.810.0050.900.00
05:01 • 10251 перегляди
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
7 березня, 01:30 • 21057 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 26161 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 42568 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 50107 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 40308 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 67316 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 28890 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26253 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 24741 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Трамп наказав учетверо збільшити виробництво найсучаснішого озброєння СШАPhoto6 березня, 21:40 • 7192 перегляди
США готують найбільше нічне бомбардування військових об'єктів ІрануVideo6 березня, 22:01 • 8198 перегляди
Україна та Польща розгортають спільне виробництво САУ БогданаPhoto6 березня, 22:39 • 10795 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною6 березня, 23:51 • 20538 перегляди
Мир між Україною та рф залишається можливим попри ймовірну передачу росіянами розвідданих для Ірану про позиції США – Білий дімVideo02:11 • 10084 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 32979 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 39991 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 67320 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 40733 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 48747 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 15370 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 15949 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 33882 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 30224 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 31789 перегляди
росія атакувала залізницю та порти України, серед поранених немовля

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Ворог пошкодив чотири залізничні підстанції та порти на Одещині. Унаслідок масованої атаки по регіонах є загиблі, серед поранених зафіксовано немовля.

росія атакувала залізницю та порти України, серед поранених немовля

росія вночі атакувала в Україні залізницю і порти, серед постраждалих - немовля, повідомив у суботу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.

Деталі

"Ніч російського терору. Ворог завдав масованих ударів по Києву, Харкову, Одесі, Запоріжжю, Дніпропетровщині та інших регіонах України. На жаль, є загиблі. Щирі співчуття родинам, чиїх близьких забрала росія. Серед поранених - немовля", - написав Кулеба у соцмережах.

З його слів, лікарі борються за життя всіх постраждалих.

Пошкоджено житлову та критичну інфраструктуру. Під ударом - залізниця і порти

- вказав Кулеба.

"Безпілотниками атаковано чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів", - повідомив віцепрем'єр.

Він зауважив, що "на щастя, без постраждалих".

"Через пошкодження частину поїздів тимчасово спрямовано альтернативними маршрутами. Відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах. Під час повітряної тривоги понад 20 поїздів були зупинені у безпечних місцях - це стандартна процедура безпеки для захисту пасажирів і працівників", - зазначив Кулеба.

Укрзалізниця змінює маршрути низки поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури в трьох областях07.03.26, 07:43 • 1918 переглядiв

"Також ворог атакував портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих. Рятувальники ліквідовують наслідки. На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура", - вказав віцепрем'єр.

Усі служби, з його слів, "працюють, щоб якнайшвидше відновити інфраструктуру і забезпечити логістику".

ДСНС показала наслідки удару рф по Одещині.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Хмельницька область
Вінницька область
Житомирська область
Дніпропетровська область
Україна
Запоріжжя
Одеса
Київ
Харків