росія завдала ударів по теплогенерації - наслідки у трьох регіонах, понад 32 тис. споживачів без опалення

росія завдала нових ударів по теплогенерації - наслідки є у Києві та двох областях, понад 32 тис. споживачів без опалення, повідомив у суботу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.

Цієї ночі росія знову завдала ударів по теплогенеруючій інфраструктурі - написав віцепрем'єр Кулеба у соцмережах.

Київ

"У Києві після атаки понад 1 900 житлових будинків залишилися без тепла. З урахуванням попередніх атак та зупинки Дарницької ТЕЦ загалом у столиці 2 806 будинків у п’яти районах міста наразі без теплопостачання: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському та Солом’янському", - зазначив Кулеба.

З його слів, до ліквідації наслідків додатково залучено понад 100 аварійних бригад і понад 400 фахівців. Серед них – комунальники з інших областей та працівники Укрзалізниці. Тривають роботи з усунення аварій у внутрішньобудинкових мережах і поступового відновлення теплопостачання.

Харківська область

"На Харківщині внаслідок обстрілу та пошкоджень – тимчасово без тепла понад 30 000 абонентів", - вказав віце-прем'єр.

Донецька область

"На Донеччині під ударом опинилися об’єкти теплопостачання у Слов’янську та Дружківці", - зазначив Кулеба.

"На місцях працюють комунальні служби, енергетики та рятувальники. Триває відновлення", - вказав віцепрем'єр.

