Кулеба теперь в США: от МИД до научного сотрудника Гарварда

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Киев  •  УНН

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Дмитрий Кулеба назначен старшим научным сотрудником Центра Белфера при Гарвардской школе Кеннеди. Он будет заниматься исследованиями глобальной безопасности и геополитики, периодически посещая университет.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был назначен старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений Белфера при Гарвардской школе Кеннеди.

Это новый этап в его карьере, где он будет заниматься исследованиями глобальной безопасности, геополитики и внешней политики.

Об этом сообщает Belfer Center, передает УНН.

детали

Дмитрий Иванович Кулеба-украинский политик и дипломат, занимавший должность министра иностранных дел Украины (2020-2024). С 2024 года он является старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений Белера при Школе менеджмента Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета

- говорится на сайте Центра.

Кулеба стал самым молодым министром иностранных дел в истории Украины и возглавлял дипломатию в самые трудные моменты российской агрессии. Он сыграл важную роль в формировании международных альянсов, обеспечении военной помощи Украине, введении санкций против России, продвижении евроатлантических устремлений страны, расширении связей с Африкой, Азией и Латинской Америкой.

Достижения на дипломатическом фронте  

Кулеба был известен своей способностью эффективно коммуницировать на международном уровне. При его руководстве, Министерство иностранных дел Украины стало первым в мире, внедрившим искусственный интеллект для ведения коммуникаций. Кроме того, он инициировал концепции цифровой дипломатии и стратегических коммуникаций.

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Кулеба также является автором книг " Война за реальность. Как одержать победу в мире фейков, правды и сообществ", где он подробно исследует современные вызовы информационной войны, а также предлагает инструменты для борьбы с манипуляциями в цифровую эпоху.

Назначение на новую роль  

Назначение Дмитрия Кулебы старшим научным сотрудником Центра Белфера подчеркивает его международное признание как одного из самых влиятельных дипломатов своего поколения, готового к анализу и решению глобальных проблем в новых реалиях мировой политики.

В Гарварде отмечают, что Дмитрий Кулеба является нерезидентом старшим научным сотрудником. Это означает, что он будет оставаться в Украине, но в течение учебного семестра будет посещать Гарвардскую школу в Кембридже для личных встреч со студентами и преподавателями.

отметим

Школа менеджмента Джона Ф. Кеннеди факультет Гарвардского университета, специализирующийся на обучении профессионалов в области государственного управления, экономического развития и политологии.  

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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