МИД: "Украина не согласится на Ялту-2 или Минск-3"

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Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об отказе от новых договоренностей вроде минских соглашений. россия стремится создать мир зон влияния и диктовать новые правила через силу.

кремль хочет заключить с Украиной соглашение о завершении боевых действий вроде минских договоренностей. Впрочем Украина на это не согласится. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Также он назвал участие россии в ОБСЕ угрозой для Европы, сообщает УНН.

Детали 

Глава МИД указал, что "когда россияне говорят, что хотят мира, они врут. Они говорят о переговорах лишь для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они на самом деле делают".

россия хочет второй Ялты или по крайней мере третьего Минска. Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет

- заявил Сибига. 

Он также указал, что участие России в ОБСЕ является угрозой для сотрудничества в Европе. кремль, как отметил Сибига, углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, вмешивается в Грузию, Молдову, Западные Балканы и другие государства и ведет гибридную войну против Европы. 

Поэтому Украина ожидает от нового руководства ОБСЕ дальнейшую изоляцию России, отметил глава МИД. 

Он также напомнил, что трое коллег из ОБСЕ, Максим Петров, Вадим Голда и Дмитрий Шабанов почти три года находятся в незаконном заключении в россии. 

Дополнение 

Глава МИД Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед тем, как там начал свое выступление российский министр.

Wall Street Journal писало, что украинские чиновники проводят переговоры на высоком уровне с новой администрацией Дональда Трампа, пытаясь уменьшить широкие разногласия в вопросе достижения урегулирования войны Киева с Россией еще до того, как новоизбранный президент США вступит в должность. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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