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Кулеба сравнил современную Грузию с Украиной 2013 года: что имел в виду экс-министр

Кулеба сравнил современную Грузию с Украиной 2013 года: что имел в виду экс-министр

Киев  •  УНН

 • 2734 просмотра

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Экс-министр иностранных дел Украины проводит параллели между действиями грузинских властей и режимом Януковича. Бывший глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба предостерегает грузин от потери свободы и поглощения Россией.

Дмитрий Кулеба отметил, что Грузия сегодня напоминает Украину в 2013 году. Об этом глава МИД Украины написал в X, передает УНН.

детали

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что несмотря на обещания грузинских властей избежать так называемого "украинского сценария", сегодня Грузия проходит то, что происходило в Украине в 2013 году.

К сожалению, то, что мы сегодня наблюдаем в Грузии, является именно украинским сценарием, но другого рода. Грузия в ноябре 2024 года является зеркалом Украины в ноябре 2013 года.

- пишет глава МИД Украины.

Также, Дмитрий Кулеба сравнил действия премьер-министра Грузии Бидзина Иванишвили и Виктора Януковича. Ведь ровно 11 лет назад, в ноябре 2013, с началом Революции Достоинства, Янукович объявил, что не будет подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Это стало причиной протестов по всей стране. 

Тогда украинцы восстали, не дав забрать их свободы, и эта борьба изменила ход истории. Сегодняшняя схема для Грузии понятна: сначала забирают свободу, потом начинают жить, дальше исчезает благосостояние, а потом вас поглощает Россия.

- пишет бывший глава украинской дипломатии.

"Ваша сегодняшняя борьба-это нечто большее, чем быть проевропейским или пророссийским; речь идет о фундаментальном праве жить свободно. Вы гордая нация. Сражайтесь и побеждайте — не позвольте им украсть ваше будущее",- обратился Дмитрий Кулеба к грузинам, участвующим в протесте.

Напомним

Правительство Грузии отказывается от переговоров о вступлении в ЕС и бюджетных грантов до конца 2028 года. Решение объявлено после резолюции Европарламента, осудившей парламентские выборы в Грузии.

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществополитика
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
bidzina-ivanishviliБидзина Иванишвили
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
hruziia-krainaГрузия