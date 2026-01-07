"Не скажу": Зеленский не стал говорить о новой должности для экс-главы МИД Кулебы после встречи

$42.560.14
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 2026 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 7086 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 13490 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 14526 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 14439 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 14457 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 29475 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 51879 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 143008 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения7 января, 04:03 • 33984 просмотра
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01 • 6506 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования07:23 • 8240 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo08:15 • 23394 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина10:32 • 9110 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 1856 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 2658 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31 • 7086 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 61576 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 99129 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Киевская область
Франция
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 34698 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 54513 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 97263 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 88998 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 83645 просмотра
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Дипломатка
Фильм

"Не скажу": Зеленский не стал говорить о новой должности для экс-главы МИД Кулебы после встречи

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский не раскрывает деталей, возможно ли назначение Дмитрия Кулебы на новую должность. Глава государства прокомментировал встречу с экс-главой МИД журналистам.

"Не скажу": Зеленский не стал говорить о новой должности для экс-главы МИД Кулебы после встречи

Президент Украины Владимир Зеленский не стал уточнять, рассматривает ли новую позицию во власти и если да, то какую, для бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы после встречи с ним на днях. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.

Подробности

На вопрос, рассматривает ли новую роль или должность в государственных институциях после встречи для Дмитрия Кулебы, Зеленский ответил: "Не скажу".

Дополнение

5 января Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой, где стороны обсудили информационную и политическую ситуацию вокруг Украины.

Эта встреча состоялась на фоне "перезагрузки" в силовом блоке и Офисе Президента, во время которой с должности начальника ГУР МОУ на главу ОП перешел Кирилл Буданов, первым заместителем Буданова назначили Сергея Кислицу из МИД, экс-глава СВР Украины Олег Иващенко возглавил военную разведку, а Василий Малюк подал в отставку с должности главы СБУ, где назначили исполняющего обязанности Евгения Хмару.

Также Президент анонсировал изменения в МИД, с назначением первого заместителя министра.

Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе, а также назначение нового заместителя главы МИД05.01.26, 18:42 • 3482 просмотра

Юлия Шрамко

Политика
Василий Малюк
Служба внешней разведки Украины
Министерство иностранных дел Украины
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина
Дмитрий Кулеба