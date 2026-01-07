"Не скажу": Зеленский не стал говорить о новой должности для экс-главы МИД Кулебы после встречи

Президент Украины Владимир Зеленский не стал уточнять, рассматривает ли новую позицию во власти и если да, то какую, для бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы после встречи с ним на днях. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.

Подробности

На вопрос, рассматривает ли новую роль или должность в государственных институциях после встречи для Дмитрия Кулебы, Зеленский ответил: "Не скажу".

Дополнение

5 января Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой, где стороны обсудили информационную и политическую ситуацию вокруг Украины.

Эта встреча состоялась на фоне "перезагрузки" в силовом блоке и Офисе Президента, во время которой с должности начальника ГУР МОУ на главу ОП перешел Кирилл Буданов, первым заместителем Буданова назначили Сергея Кислицу из МИД, экс-глава СВР Украины Олег Иващенко возглавил военную разведку, а Василий Малюк подал в отставку с должности главы СБУ, где назначили исполняющего обязанности Евгения Хмару.

Также Президент анонсировал изменения в МИД, с назначением первого заместителя министра.

Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе, а также назначение нового заместителя главы МИД