"Не скажу": Зеленский не стал говорить о новой должности для экс-главы МИД Кулебы после встречи
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский не раскрывает деталей, возможно ли назначение Дмитрия Кулебы на новую должность. Глава государства прокомментировал встречу с экс-главой МИД журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский не стал уточнять, рассматривает ли новую позицию во власти и если да, то какую, для бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы после встречи с ним на днях. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.
Подробности
На вопрос, рассматривает ли новую роль или должность в государственных институциях после встречи для Дмитрия Кулебы, Зеленский ответил: "Не скажу".
Дополнение
5 января Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой, где стороны обсудили информационную и политическую ситуацию вокруг Украины.
Эта встреча состоялась на фоне "перезагрузки" в силовом блоке и Офисе Президента, во время которой с должности начальника ГУР МОУ на главу ОП перешел Кирилл Буданов, первым заместителем Буданова назначили Сергея Кислицу из МИД, экс-глава СВР Украины Олег Иващенко возглавил военную разведку, а Василий Малюк подал в отставку с должности главы СБУ, где назначили исполняющего обязанности Евгения Хмару.
Также Президент анонсировал изменения в МИД, с назначением первого заместителя министра.
