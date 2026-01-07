"Не скажу": Зеленський не став говорити про нову посаду для ексголови МЗС Кулеби після зустрічі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський не розкриває деталей, чи можливе призначення Дмитра Кулеби на нову посаду. Глава держави прокоментував зустріч з ексглавою МЗС журналістам.
Президент України Володимир Зеленський не став уточнювати, чи розглядає нову позицію у владі і якщо так, то яку, для колишнього очільника МЗС України Дмитра Кулеби після зустрічі з ним днями. Про це Глава держави сказав журналістам, пише УНН.
Деталі
На запитання чи розглядає нову роль або посаду в державних інституціях після зустрічі для Дмитра Кулеби, Зеленський відповів: "Не скажу".
Доповнення
5 січня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся із колишнім очільником МЗС Дмитром Кулебою, де сторони обговорили інформаційну та політичну ситуацію навколо України.
Ця зустріч відбулася на тлі "перезавантаження" у силовому блоці та Офісі Президента, під час якого з посади начальника ГУР МОУ на очільника ОП перейшов Кирило Буданов, першим заступником Буданова призначили Сергія Кислицю з МЗС, ексголова СЗР України Олег Іващенко очолив воєнну розвідку, в Василь Малюк подав у відставку з посади голови СБУ, де призначили виконувача обов'язків Євгенія Хмару.
Також Президент анонсував зміни у МЗС, з призначенням першого заступника міністра.
Зеленський анонсував зміни в дипломатичному корпусі, а також призначення нового заступника глави МЗС05.01.26, 18:42 • 3482 перегляди