Не предусматривает переезда в США: Кулеба прокомментировал сотрудничество с Гарвардом

Экс-глава иностранных дел Дмитрий Кулеба развеял миф, якобы он переехал в Соединенные Штаты Америки. В соцсетях дипломат пояснил, что этот фейк начали разгонять еще в сентябре, передает УНН.

Детали

Так, Дмитрий Кулеба вышел с заявлением, в котором подтвердил получение новой должности, но опроверг слухи о том, что он эмигрировал в Штаты.

Несколько последних месяцев мы постоянно с вами общаемся на тему дезинформации, как надо быть внимательными. И сегодня-несется. По всем каналам о том, что Кулеба предал, Кулеба незаконно выехал, покинул Украину, - сказал экс-министр.

В сообщении он опубликовал цитату из оригинального выпуска Гарварда: "работая в качестве нерезидента старшего научного сотрудника Центра Белфера, Кулеба останется в Украине, совершив несколько визитов в Кембридж, штат Массачусетс, в течение учебного семестра для прямого взаимодействия со студентами, преподавателями и более широким сообществом Гарварда".

Кулеба подчеркнул, что для него является честью присоединиться к сообществу Гарварда, ведь это возможность продвигать украинские интересы на новом уровне.

Но нет большей чести чем быть полезным своей стране. Я буду жить в Украине, я буду ездить в командировку в соответствии с законодательством Украины и исключительно в соответствии с ним я буду возвращаться из командировок и жить дальше в Украине, - подчеркнул Кулеба.



Он также добавил, что планирует поехать на Гуцульщину, Полтавщину, затем Черкасщину и записать оттуда истории.

Напомним

Дмитрий Кулеба назначен старшим научным сотрудником Центра Белфера при Гарвардской школе Кеннеди. Он будет заниматься исследованиями глобальной безопасности и геополитики, периодически посещая университет.