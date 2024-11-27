"Это будет политический конец": Дмитрий Кулеба раскрыл, при каких условиях Зеленский может не подписать мирное соглашение
Киев • УНН
Бывший глава МИД Украины заявил, что Зеленский не может подписать мирное соглашение, которое признает оккупацию Крыма или Донбасса. По словам Кулебы, это запрещено Конституцией и будет означать политический конец президента.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не понимает, как Президент Владимир Зеленский может подписать любое мирное соглашение, признающее оккупацию Крыма или Донбасса на востоке Украины, несмотря на его заявления о поиске дипломатических решений. По его словам, Зеленский не может подписать такой пакт, потому что это будет его "политический конец". Об этом он сказал в интервью Politico, передает УНН
россияне сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО. Может ли Зеленский подписать соглашение? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет политический конец Зеленского
Также, по его словам, такое запрещает и Конституция.
Дополнение
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп поклялся положить конец войне в Украине и похвастался, что сможет сделать это за один день.
Впрочем Кулеба не надеется, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет стать посредником в заключении мирного соглашения по завершению войны в Украине.
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить войну дипломатическим путем в следующем году. Он отметил значительные потери рф в 1,5-2 тысячи военных ежедневно и ожидания на укомплектованные бригады.