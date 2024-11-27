"Это будет политический конец": Дмитрий Кулеба раскрыл, при каких условиях Зеленский может не подписать мирное соглашение

ukenru
Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
07:26 • 53435 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
07:00 • 79772 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 105165 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 114289 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 124290 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 145258 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114290 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 124966 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 124610 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 121080 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская делегация в Сеуле: Киев обратился за военной помощью-Reuters

Украинская делегация в Сеуле: Киев обратился за военной помощью-Reuters

 • 65032 просмотра
В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом

В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом

 • 45329 просмотра
Новые псевдоструктуры: как рф пытается контролировать население временно оккупированных территорий

Новые псевдоструктуры: как рф пытается контролировать население временно оккупированных территорий

 • 81737 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

 • 70404 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

04:33 • 71991 просмотра
публикации
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

07:26 • 53435 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

07:00 • 79772 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 123846 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

 • 145258 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 141576 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

08:14 • 9948 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

06:25 • 26484 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

04:33 • 71991 просмотра
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 78652 просмотра
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

 • 100238 просмотра
Актуальное
"Это будет политический конец": Дмитрий Кулеба раскрыл, при каких условиях Зеленский может не подписать мирное соглашение

"Это будет политический конец": Дмитрий Кулеба раскрыл, при каких условиях Зеленский может не подписать мирное соглашение

Киев  •  УНН

 • 4298 просмотра

Read in English

Бывший глава МИД Украины заявил, что Зеленский не может подписать мирное соглашение, которое признает оккупацию Крыма или Донбасса. По словам Кулебы, это запрещено Конституцией и будет означать политический конец президента.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не понимает, как Президент Владимир Зеленский может подписать любое мирное соглашение, признающее оккупацию Крыма или Донбасса на востоке Украины, несмотря на его заявления о поиске дипломатических решений. По его словам, Зеленский не может подписать такой пакт, потому что это будет его "политический конец". Об этом он сказал в интервью Politico, передает УНН

 россияне сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО. Может ли Зеленский подписать соглашение? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет политический конец Зеленского

- категорически заявил Кулеба.

Также, по его словам, такое запрещает и Конституция.

Дополнение 

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп поклялся положить конец войне в Украине и похвастался, что сможет сделать это за один день.

Впрочем Кулеба не надеется, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет стать посредником в заключении мирного соглашения по завершению войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить войну дипломатическим путем в следующем году. Он отметил значительные потери рф в 1,5-2 тысячи военных ежедневно и ожидания на укомплектованные бригады.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
natoNATO
krymКрым
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба