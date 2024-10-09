Сибига провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с вице-премьер-министром ОАЭ поддержку территориальной целостности Украины. Подчеркнута важность продолжения двустороннего диалога и достижения справедливого мира на основе украинской Формулы мира.
Сибига провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность ОАЭ за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также подчеркнул важность продолжения двустороннего диалога на высоком уровне между двумя государствами.
Подчеркнул необходимость продолжения двустороннего диалога на высоком уровне между нашими государствами и достижении справедливого мира для Украины на основе украинской Формулы мира
Сибига обсудил с советником Правительства Швеции оборонное сотрудничество и энергетическую помощь Украине1 октября 2024, 19:16 • 33197 просмотров