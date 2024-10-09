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Сибига провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ

Сибига провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 21:45  •  1655 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с вице-премьер-министром ОАЭ поддержку территориальной целостности Украины. Подчеркнута важность продолжения двустороннего диалога и достижения справедливого мира на основе украинской Формулы мира.

Сибига провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность ОАЭ за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также подчеркнул важность продолжения двустороннего диалога на высоком уровне между двумя государствами.

Подчеркнул необходимость продолжения двустороннего диалога на высоком уровне между нашими государствами и достижении справедливого мира для Украины на основе украинской Формулы мира

- отметил глава МИД Украины.

Сибига обсудил с советником Правительства Швеции оборонное сотрудничество и энергетическую помощь Украине1 октября 2024, 19:16 • 33197 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
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