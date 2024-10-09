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Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС ОАЕ

Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС ОАЕ

Київ • УНН

 • 75358 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з віцепрем'єр-міністром ОАЕ підтримку територіальної цілісності України. Наголошено на важливості продовження двостороннього діалогу та досягнення справедливого миру на основі української Формули миру.

Сибіга провів телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність ОАЕ за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Він також підкреслив важливість продовження двостороннього діалогу на високому рівні між обома державами.

Наголосив на необхідності продовження двостороннього діалогу на високому рівні між нашими державами та досягненні справедливого миру для України на основі української Формули миру

- зазначив глава МЗС України.

Сибіга обговорив з радником Уряду Швеції оборонну співпрацю та енергетичну допомогу Україні 01.10.24, 22:16 • 33550 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Політика
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