Международный день одиночества, День любителей библиотек: что еще можно отметить 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, люди, которые до сих пор не нашли своей половинки, могут отметить Международный день одиночества, любители книг будут отмечать два праздника, а активные люди могут поехать на работу на велосипеде, таким образом отметив Международный зимний день «На работу на велосипеде», пишет УНН.

Хоть сегодня и отмечается День всех влюбленных, в противовес ему сегодня также отмечается Международный день одиночества.

Это событие для людей, которые ценят свою индивидуальность, внутреннюю гармонию и личное пространство. Но при этом, ищут настоящей любви и искренних чувств, а не отдают предпочтение кратковременным отношениям.

День святого Валентина: история праздника и традиции празднования во всем мире

Сегодня также два праздника могут отпраздновать поклонники книг. В частности, в 2006 году в Австралии начали День любителей библиотек.

Событие посвящено чествованию неоценимой роли, которую библиотеки играют в нашем обществе, преданности библиотекарей и любви к книгам и чтению.

В то же время в США в 2012 появился День дарения книг. Цель события - напомнить людям, что хорошая книга и до сих пор остается одним из лучших и самых ценных подарков.

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Еще 14 февраля отмечают День карликовых шимпанзе (бонобо).

Эти животные имеют 98,7% общего с человеком генетического состава. От обычных шимпанзе бонобо отличаются более миролюбивым характером, матриархальным обществом и сложными социальными отношениями.

Обезьяна оставила без света целую страну: что произошло на Шри-Ланке

14 февраля - Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца Этот день направлен на повышение осведомленности и информирования людей о врожденных пороках сердца.

Пороки сердца - это структурные нарушения отделов сердца, стенок и клапанов. Принципиально они делятся на приобретенные и врожденные. И если приобретенные, как правило, являются следствием нездорового образа жизни и перенесенных болезней, то врожденные предметом серьезных научных исследований. Большинство пациентов с врожденными пороками сердца нуждаются в пожизненной кардиологической помощи.

В Украине впервые провели операцию по повторной трансплантации сердца

Любители активного отдыха в этот день могут поехать на работу на велосипеде, ведь сегодня Международный зимний день «На работу на велосипеде» - глобальное движение за экологически чистые поездки на работу.

Эта инициатива направлена на популяризацию велосипеда как устойчивого способа передвижения, способствующего сохранению окружающей среды и здоровья людей. Обычно событие происходит во вторую пятницу февраля.

Кулеба встретился с эстонским депутатом, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

Любители расслабиться будут отмечать Всемирный день исцеления звуком - день направлен на достижение гармонии и душевного покоя с помощью звуков или музыки. Человек и мир вокруг него тесно связан со слуховыми ощущениями. Наравне со зрением, слух является неотъемлемой составляющей жизни.

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

По церковному календарю сегодня День памяти святого равноапостольного Кирилла, который со своим братом Мефодием распространял христианство в славянских землях и создал славянский алфавит.

Именины сегодня празднуют Кирилл, Федор, Михаил.