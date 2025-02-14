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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 114119 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
13 февраля, 12:29 • 120265 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 124264 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 128299 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 130846 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

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12 февраля, 19:01 • 128623 просмотра

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12 февраля, 17:08 • 118899 просмотра

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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международный день одиночества, День любителей библиотек: что еще можно отметить 14 февраля

Международный день одиночества, День любителей библиотек: что еще можно отметить 14 февраля

Киев  •  УНН

 • 3094 просмотра

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14 февраля отмечают не только День влюбленных, но и Международный день одиночества и День любителей библиотек. Также в этот день проходит Международный зимний день «На работу на велосипеде» и День исцеления звуком.

Сегодня, 14 февраля, люди, которые до сих пор не нашли своей половинки, могут отметить Международный день одиночества, любители книг будут отмечать два праздника, а активные люди могут поехать на работу на велосипеде, таким образом отметив Международный зимний день «На работу на велосипеде», пишет УНН

Хоть сегодня и отмечается День всех влюбленных, в противовес ему сегодня также отмечается Международный день одиночества.

Это событие для людей, которые ценят свою индивидуальность, внутреннюю гармонию и личное пространство. Но при этом, ищут настоящей любви и искренних чувств, а не отдают предпочтение кратковременным отношениям.

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Сегодня также два праздника могут отпраздновать поклонники книг. В частности, в 2006 году в Австралии начали День любителей библиотек.

Событие посвящено чествованию неоценимой роли, которую библиотеки играют в нашем обществе, преданности библиотекарей и любви к книгам и чтению.  

В то же время в США в 2012 появился День дарения книг. Цель события - напомнить людям, что хорошая книга и до сих пор остается одним из лучших и самых ценных подарков.

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Еще 14 февраля отмечают День карликовых шимпанзе (бонобо).

Эти животные имеют 98,7% общего с человеком генетического состава. От обычных шимпанзе бонобо отличаются более миролюбивым характером, матриархальным обществом и сложными социальными отношениями.

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14 февраля - Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца Этот день направлен на повышение осведомленности и информирования людей о врожденных пороках сердца. 

Пороки сердца - это структурные нарушения отделов сердца, стенок и клапанов. Принципиально они делятся на приобретенные и врожденные. И если приобретенные, как правило, являются следствием нездорового образа жизни и перенесенных болезней, то врожденные предметом серьезных научных исследований. Большинство пациентов с врожденными пороками сердца нуждаются в пожизненной кардиологической помощи.

В Украине впервые провели операцию по повторной трансплантации сердца15.01.25, 12:13 • 30210 просмотров

Любители активного отдыха в этот день могут поехать на работу на велосипеде, ведь сегодня Международный зимний день «На работу на велосипеде» - глобальное движение за экологически чистые поездки на работу.

Эта инициатива направлена на популяризацию велосипеда как устойчивого способа передвижения, способствующего сохранению окружающей среды и здоровья людей. Обычно событие происходит во вторую пятницу февраля.

Кулеба встретился с эстонским депутатом, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ03.05.24, 23:15 • 60280 просмотров

Любители расслабиться будут отмечать Всемирный день исцеления звуком - день направлен на достижение гармонии и душевного покоя с помощью звуков или музыки. Человек и мир вокруг него тесно связан со слуховыми ощущениями. Наравне со зрением, слух является неотъемлемой составляющей жизни.

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет12.02.25, 19:03 • 121613 просмотров

По церковному календарю сегодня День памяти святого равноапостольного Кирилла, который со своим братом Мефодием распространял христианство в славянских землях и создал славянский алфавит.

Именины сегодня празднуют Кирилл, Федор, Михаил.

Павел Башинский

Павел Башинский

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