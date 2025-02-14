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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129200 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187938 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151407 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141375 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118970 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 147564 перегляди

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Міжнародний день самотності, День любителів бібліотек: що ще можна відзначити 14 лютого

Міжнародний день самотності, День любителів бібліотек: що ще можна відзначити 14 лютого

Київ • УНН

 • 25799 перегляди

14 лютого відзначають не лише День закоханих, але й Міжнародний день самотності та День любителів бібліотек. Також у цей день проходить Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді" та День зцілення звуком.

Сьогодні, 14 лютого, люди, які досі не знайшли своєї половинки, можуть відзначити Міжнародний день самотності, любителі книг відзначатимуть два свята, а активні люди можуть поїхати на роботу на велосипеді, таким чином відзначивши Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді", пише УНН

Хоч сьогодні і відзначається День усіх закоханих, на противагу йому сьогодні також відзначається Міжнародний день самотності.

Це подія для людей, які цінують свою індивідуальність, внутрішню гармонію та особистий простір. Але при цьому, шукають справжнього кохання та щирих почуттів, а не віддають перевагу короткотривалим стосункам.

День святого Валентина: історія свята та традиції святкування в усьому світі14.02.25, 06:03 • 35494 перегляди

Сьогодні також два свята можуть відсвяткувати шанувальники книг. Зокрема, у 2006 році в Австралії започаткували День любителів бібліотек.

Подія присвячена вшануванню неоціненної ролі, яку бібліотеки відіграють у нашому суспільстві, відданості бібліотекарів та любові до книг і читання.  

Водночас у США в 2012 з’явився День дарування книг. Мета події – нагадати людям, що хороша книга і до цього часу залишається одним з найкращих та найцінніших подарунків.

Романтика, шалені почуття, кохання: прем’єри які можна подивитись до Дня святого Валентина08.02.25, 17:57 • 171476 переглядiв

Ще 14 лютого відзначають День карликових шимпанзе (бонобо).

Ці тварини мають 98,7% спільного з людиною генетичного складу. Від звичайних шимпанзе бонобо відрізняються більш миролюбним характером, матріархальним суспільством і складними соціальними відносинами.

Мавпа залишила без світла цілу країну: що сталося на Шрі-Ланці10.02.25, 07:17 • 29793 перегляди

14 лютого – Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця Цей день спрямований на підвищення обізнаності та інформування людей про вроджені вади серця. 

Вади серця – це структурні порушення відділів серця, стінок та клапанів. Принципово вони поділяються на набуті та вроджені. І якщо набуті, як правило, є наслідком нездорового способу життя та перенесених хвороб, то вроджені предметом серйозних наукових досліджень. Більшість пацієнтів із вродженими вадами серця потребують довічної кардіологічної допомоги.

В Україні вперше зробили операцію з повторної трансплантації серця 15.01.25, 12:13 • 31265 переглядiв

Любителі активного відпочинку цього дня можуть поїхати на роботу на велосипеді, адже сьогодні Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді" - глобальний рух за екологічно чисті поїздки на роботу.

Ця ініціатива спрямована на популяризацію велосипеда як сталого способу пересування, що сприяє збереженню навколишнього середовища та здоров’я людей. Зазвичай подія відбувається у другу п’ятницю лютого.

Кулеба зустрівся з естонським депутатом, який проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва та зібрав €30 тисяч для ЗСУ03.05.24, 23:15 • 60370 переглядiв

Любителі розслабитися відзначатимуть Всесвітній день зцілення звуком - день спрямований на досягнення гармонії та душевного спокою за допомогою звуків чи музики. Людина та світ навколо неї тісно пов’язана зі слуховими відчуттями. Нарівні із зором, слух є невіддільною складовою життя.

Пол Маккартні дав секретний концерт у Нью-Йорку за $50 за квиток12.02.25, 19:03 • 123463 перегляди

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого рівноапостольного Кирила, який зі своїм братом Мефодієм поширював християнство у слов’янських землях та створив слов’янській алфавіт.

Іменини сьогодні святкують Кирило, Федір, Михайло.

Павло Башинський

Павло Башинський

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