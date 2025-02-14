Міжнародний день самотності, День любителів бібліотек: що ще можна відзначити 14 лютого

Сьогодні, 14 лютого, люди, які досі не знайшли своєї половинки, можуть відзначити Міжнародний день самотності, любителі книг відзначатимуть два свята, а активні люди можуть поїхати на роботу на велосипеді, таким чином відзначивши Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді", пише УНН.

Хоч сьогодні і відзначається День усіх закоханих, на противагу йому сьогодні також відзначається Міжнародний день самотності.

Це подія для людей, які цінують свою індивідуальність, внутрішню гармонію та особистий простір. Але при цьому, шукають справжнього кохання та щирих почуттів, а не віддають перевагу короткотривалим стосункам.

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Сьогодні також два свята можуть відсвяткувати шанувальники книг. Зокрема, у 2006 році в Австралії започаткували День любителів бібліотек.

Подія присвячена вшануванню неоціненної ролі, яку бібліотеки відіграють у нашому суспільстві, відданості бібліотекарів та любові до книг і читання.

Водночас у США в 2012 з’явився День дарування книг. Мета події – нагадати людям, що хороша книга і до цього часу залишається одним з найкращих та найцінніших подарунків.

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Ще 14 лютого відзначають День карликових шимпанзе (бонобо).

Ці тварини мають 98,7% спільного з людиною генетичного складу. Від звичайних шимпанзе бонобо відрізняються більш миролюбним характером, матріархальним суспільством і складними соціальними відносинами.

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14 лютого – Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця Цей день спрямований на підвищення обізнаності та інформування людей про вроджені вади серця.

Вади серця – це структурні порушення відділів серця, стінок та клапанів. Принципово вони поділяються на набуті та вроджені. І якщо набуті, як правило, є наслідком нездорового способу життя та перенесених хвороб, то вроджені предметом серйозних наукових досліджень. Більшість пацієнтів із вродженими вадами серця потребують довічної кардіологічної допомоги.

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Любителі активного відпочинку цього дня можуть поїхати на роботу на велосипеді, адже сьогодні Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді" - глобальний рух за екологічно чисті поїздки на роботу.

Ця ініціатива спрямована на популяризацію велосипеда як сталого способу пересування, що сприяє збереженню навколишнього середовища та здоров’я людей. Зазвичай подія відбувається у другу п’ятницю лютого.

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Любителі розслабитися відзначатимуть Всесвітній день зцілення звуком - день спрямований на досягнення гармонії та душевного спокою за допомогою звуків чи музики. Людина та світ навколо неї тісно пов’язана зі слуховими відчуттями. Нарівні із зором, слух є невіддільною складовою життя.

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За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого рівноапостольного Кирила, який зі своїм братом Мефодієм поширював християнство у слов’янських землях та створив слов’янській алфавіт.

Іменини сьогодні святкують Кирило, Федір, Михайло.