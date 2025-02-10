Мавпа залишила без світла цілу країну: що сталося на Шрі-Ланці

Одна мавпа спричинила масштабний блекаут, залишивши без електрики всю Шрі-Ланку з її 22-мільйонним населенням. Про це повідомляє BBC News, передає УНН.

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Інцидент стався на одній із підстанцій неподалік Коломбо, де тварина випадково спричинила коротке замикання, що порушило баланс в енергосистемі країни.

Аварія спричинила повне знеструмлення, після чого відновлення електропостачання тривало годинами. Насамперед електроенергію повернули до критично важливих об’єктів, таких як лікарні та водоочисні станції.

Інцидент став черговим випробуванням для енергетичної системи країни, яка вже переживає труднощі.

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