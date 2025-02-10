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15 березня, 12:52 • 124191 перегляди

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Мавпа залишила без світла цілу країну: що сталося на Шрі-Ланці

Мавпа залишила без світла цілу країну: що сталося на Шрі-Ланці

Київ • УНН

 • 29793 перегляди

Через витівку мавпи на підстанції біля Коломбо сталося масштабне відключення електроенергії у Шрі-Ланці. Блекаут торкнувся всіх 22 мільйонів жителів країни, відновлення електропостачання тривало годинами.

Одна мавпа спричинила масштабний блекаут, залишивши без електрики всю Шрі-Ланку з її 22-мільйонним населенням. Про це повідомляє BBC News, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався на одній із підстанцій неподалік Коломбо, де тварина випадково спричинила коротке замикання, що порушило баланс в енергосистемі країни. 

Аварія спричинила повне знеструмлення, після чого відновлення електропостачання тривало годинами. Насамперед електроенергію повернули до критично важливих об’єктів, таких як лікарні та водоочисні станції.

Інцидент став черговим випробуванням для енергетичної системи країни, яка вже переживає труднощі.

Шрі-Ланка зіткнулася з повенями: троє людей загинули, закрито школи14.10.24, 11:39 • 11517 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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