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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 116758 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 136256 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

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8 февраля, 15:57 • 148242 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 151662 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 124089 просмотра

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7 февраля, 21:01 • 128755 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 130566 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обезьяна оставила без света целую страну: что произошло на Шри-Ланке

Обезьяна оставила без света целую страну: что произошло на Шри-Ланке

Киев  •  УНН

 • 3676 просмотра

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Из-за выходки обезьяны на подстанции возле Коломбо произошло масштабное отключение электроэнергии в Шри-Ланке. Блэкаут коснулся всех 22 миллионов жителей страны, восстановление электроснабжения длилось часами.

Одна обезьяна вызвала масштабный блэкаут, оставив без электричества всю Шри-Ланку с ее 22-миллионным населением. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел на одной из подстанций неподалеку Коломбо, где животное случайно вызвало короткое замыкание, что нарушило баланс в энергосистеме страны. 

Авария вызвала полное обесточивание, после чего восстановление электроснабжения продолжалось часами. Прежде всего электроэнергию вернули к критически важным объектам, таким как больницы и водоочистные станции.

Инцидент стал очередным испытанием для энергетической системы страны, которая уже переживает трудности.

Шри-Ланка столкнулась с наводнениями: три человека погибли, закрыты школы14.10.24, 11:39 • 11442 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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