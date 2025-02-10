Обезьяна оставила без света целую страну: что произошло на Шри-Ланке
Киев • УНН
Из-за выходки обезьяны на подстанции возле Коломбо произошло масштабное отключение электроэнергии в Шри-Ланке. Блэкаут коснулся всех 22 миллионов жителей страны, восстановление электроснабжения длилось часами.
Одна обезьяна вызвала масштабный блэкаут, оставив без электричества всю Шри-Ланку с ее 22-миллионным населением. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел на одной из подстанций неподалеку Коломбо, где животное случайно вызвало короткое замыкание, что нарушило баланс в энергосистеме страны.
Авария вызвала полное обесточивание, после чего восстановление электроснабжения продолжалось часами. Прежде всего электроэнергию вернули к критически важным объектам, таким как больницы и водоочистные станции.
Инцидент стал очередным испытанием для энергетической системы страны, которая уже переживает трудности.
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