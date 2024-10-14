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Шри-Ланка столкнулась с наводнениями: три человека погибли, закрыты школы

Шри-Ланка столкнулась с наводнениями: три человека погибли, закрыты школы

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 08:39  •  508 просмотра

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Сильные дожди вызвали наводнения в Коломбо и других частях Шри-Ланки. Закрыты школы, эвакуированы тысячи людей, трое погибли, развернуты военные для помощи пострадавшим.

Шри-Ланка в понедельник закрыла школы в столице Коломбо и пригороде, поскольку сильные дожди вызвали наводнения во многих частях островного государства, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Сильные ливни на выходных нанесли ущерб многим частям страны, затопив дома, поля и дороги. По данным Центра по борьбе со стихийными бедствиями страны, три человека утонули, а около 134 000 человек пострадали от наводнения.

Центр сообщил, что дожди и наводнения повредили 240 домов, и почти 7 000 человек были эвакуированы. Власти отключили электричество в некоторых районах в качестве меры предосторожности.

Военно-морские силы и войска были развернуты для спасения жертв и предоставления продовольствия и других предметов первой необходимости.

Местные телеканалы показывали затопленные города в пригороде Коломбо. В некоторых районах вода достигла крыш домов и магазинов.

Дополнение

Шри-Ланка с мая борется с суровыми погодными условиями, в основном вызванными сильными муссонными дождями. В июне из-за наводнений и оползней погибло 16 человек.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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