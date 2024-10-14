Шри-Ланка столкнулась с наводнениями: три человека погибли, закрыты школы
Киев • УНН
Сильные дожди вызвали наводнения в Коломбо и других частях Шри-Ланки. Закрыты школы, эвакуированы тысячи людей, трое погибли, развернуты военные для помощи пострадавшим.
Шри-Ланка в понедельник закрыла школы в столице Коломбо и пригороде, поскольку сильные дожди вызвали наводнения во многих частях островного государства, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Сильные ливни на выходных нанесли ущерб многим частям страны, затопив дома, поля и дороги. По данным Центра по борьбе со стихийными бедствиями страны, три человека утонули, а около 134 000 человек пострадали от наводнения.
Центр сообщил, что дожди и наводнения повредили 240 домов, и почти 7 000 человек были эвакуированы. Власти отключили электричество в некоторых районах в качестве меры предосторожности.
Военно-морские силы и войска были развернуты для спасения жертв и предоставления продовольствия и других предметов первой необходимости.
Местные телеканалы показывали затопленные города в пригороде Коломбо. В некоторых районах вода достигла крыш домов и магазинов.
Дополнение
Шри-Ланка с мая борется с суровыми погодными условиями, в основном вызванными сильными муссонными дождями. В июне из-за наводнений и оползней погибло 16 человек.