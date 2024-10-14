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Шрі-Ланка зіткнулася з повенями: троє людей загинули, закрито школи

Київ • УНН

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Сильні дощі викликали повені у Коломбо та інших частинах Шрі-Ланки. Закрито школи, евакуйовано тисячі людей, троє загинули, розгорнуто військових для допомоги постраждалим.

Шрі-Ланка зіткнулася з повенями: троє людей загинули, закрито школи

Шрі-Ланка у понеділок закрила школи у столиці Коломбо та передмісті, оскільки сильні дощі викликали повені у багатьох частинах острівної держави, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Сильні зливи на вихідних завдали шкоди багатьом частинам країни, затопивши будинки, поля та дороги. За даними Центру боротьби зі стихійними лихами країни, троє людей потонули, а близько 134 000 людей постраждали від повені.

Центр повідомив, що дощі та повені пошкодили 240 будинків, і майже 7 000 людей було евакуйовано. Влада відключила електрику в деяких районах як запобіжний захід.

Військово-морські сили та війська були розгорнуті для порятунку жертв та надання продовольства та інших предметів першої необхідності.

Місцеві телеканали показували затоплені міста у передмісті Коломбо. У деяких районах вода досягла дахів будинків та магазинів.

Доповнення

Шрі-Ланка з травня бореться із суворими погодними умовами, в основному спричиненими сильними мусонними дощами. У червні через повені та зсуви загинуло 16 людей.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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