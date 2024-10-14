Шрі-Ланка зіткнулася з повенями: троє людей загинули, закрито школи
Київ • УНН
Сильні дощі викликали повені у Коломбо та інших частинах Шрі-Ланки. Закрито школи, евакуйовано тисячі людей, троє загинули, розгорнуто військових для допомоги постраждалим.
Шрі-Ланка у понеділок закрила школи у столиці Коломбо та передмісті, оскільки сильні дощі викликали повені у багатьох частинах острівної держави, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Сильні зливи на вихідних завдали шкоди багатьом частинам країни, затопивши будинки, поля та дороги. За даними Центру боротьби зі стихійними лихами країни, троє людей потонули, а близько 134 000 людей постраждали від повені.
Центр повідомив, що дощі та повені пошкодили 240 будинків, і майже 7 000 людей було евакуйовано. Влада відключила електрику в деяких районах як запобіжний захід.
Військово-морські сили та війська були розгорнуті для порятунку жертв та надання продовольства та інших предметів першої необхідності.
Місцеві телеканали показували затоплені міста у передмісті Коломбо. У деяких районах вода досягла дахів будинків та магазинів.
Доповнення
Шрі-Ланка з травня бореться із суворими погодними умовами, в основному спричиненими сильними мусонними дощами. У червні через повені та зсуви загинуло 16 людей.