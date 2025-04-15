Управління в надзвичайних ситуаціях

Сильні дощі викликали повені у Коломбо та інших частинах Шрі-Ланки. Закрито школи, евакуйовано тисячі людей, троє загинули,
розгорнуто військових для допомоги постраждалим.
Тіло президента Ірану та членів його делегації, які загинули напередодні в авіакатастрофі - ідентифіковані, наразі їх передали на
судово-медичну експертизу.
Одна людина загинула і 10 отримали поранення в результаті аварії на фунікулері в Анталії, Туреччина, де частина опори відірвалася і вдарилася об кабіну, в результаті чого люди впали на скелясту ділянку.
Атака безпілотника на нафтопереробний завод у Краснодарському краї, Росія, спричинила пожежу, в результаті якої одна людина загинула від підозри на серцевий напад.
Київський районний суд Одеси взяв під варту колишнього в. о. директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги
Олександра Михайленка до 18 березня 2024 року з можливістю внесення застави у розмірі понад 600 тисяч гривень.