Управління в надзвичайних ситуаціях

У курортній Анталії сталась аварія на фунікулері: одна людина загинула, 10 - постраждали

Одна людина загинула і 10 отримали поранення в результаті аварії на фунікулері в Анталії, Туреччина, де частина опори відірвалася і вдарилася об кабіну, в результаті чого люди впали на скелясту ділянку.