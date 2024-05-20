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В Ірані ідентифікували тіла пасажирів вертольота президента Раїсі, які загинули в авіакатастрофі

В Ірані ідентифікували тіла пасажирів вертольота президента Раїсі, які загинули в авіакатастрофі

Київ • УНН

 • 17876 перегляди

Тіло президента Ірану та членів його делегації, які загинули напередодні в авіакатастрофі - ідентифіковані, наразі їх передали на судово-медичну експертизу.

Тіла президента Ебрагіма Раїсі та членів його делегації, які загинули внаслідок аварії гелікоптера в неділю, ідентифіковані, і нема потреби проводити тести ДНК. Про це заявив Голова Служби управління надзвичайними ситуаціями Мохаммад Хасан Намі повідомляє IRNA, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що після 18 години безперервних зусиль змогли виявити місце падіння президентського вертольота та його пасажирів і доставити вісім загиблих внаслідок цього інциденту до машин швидкої допомоги.

Всі тіла можна було ідентифікувати, і вони були передані до судово-медичної експертизи

- заявив Мохаммад Хасан Намі.

Загибель президента Ірану: ким був Раїсі та що відомо про його наступника 20.05.24, 15:30 • 414453 перегляди

Доповнення

Заступник міністра внутрішніх справ, заявивши, що з-поміж загиблих тільки тіло аятоли Аль-Хашема, імама п'ятничної молитви Тебриза, мало кращий вигляд за інших.

Він  був живий протягом години після авіакатастрофи і навіть мав телефонну розмову з паном Голамом-Хоссейном Есмаїлі, головою Офісу президента

- розповів іранський чиновник. 

Нагадаємо 

В Ірані офіційно оголосили про загибель президента Ібрагіма Раїсі. Офіційне повідомлення про смерть президента зробили в мечеті Імама ар-Рези. Кабінет міністрів іранської адміністрації скликав екстрене засідання в понеділок вранці.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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