В Иране идентифицировали тела пассажиров вертолета президента Раиси, погибших в авиакатастрофе

Тела президента Эбрагима Раиси и членов его делегации, погибших в результате крушения вертолета в воскресенье, идентифицированы, и нет необходимости проводить тесты ДНК. Об этом заявил Глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Мохаммад Хасан Нами, сообщает IRNA, передает УНН.

Детали

Отмечается, что после 18 часов непрерывных усилий смогли обнаружить место падения президентского вертолета и его пассажиров и доставить восемь погибших в результате этого инцидента в машины скорой помощи.

Все тела можно было идентифицировать, и они были переданы в судебно-медицинскую экспертизу - заявил Мохаммад Хасан Нами.

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Дополнение

Заместитель министра внутренних дел, заявив, что среди погибших только тело аятоллы Аль-Хашема, имама пятничной молитвы Тебриза, выглядело лучше других.

Он был жив в течение часа после авиакатастрофы и даже имел телефонный разговор с господином Голамом-Хоссейном Эсмаили, главой Офиса президента - рассказал иранский чиновник.

Напомним

В Иране официально объявили о гибели президента Ибрагима Раиси. Официальное сообщение о смерти президента сделали в мечети Имама ар-Рези. Кабинет министров иранской администрации созвал экстренное заседание в понедельник утром.