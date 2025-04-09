Управление чрезвычайными ситуациями

В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

Один человек погиб и 10 получили ранения в результате аварии на фуникулере в Анталии, Турция, где часть опоры оторвалась и ударилась о кабину, в результате чего люди упали на скалистый участок.