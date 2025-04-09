Управление чрезвычайными ситуациями

Сильные дожди вызвали наводнения в Коломбо и других частях Шри-Ланки. Закрыты школы, эвакуированы тысячи людей, трое погибли,
развернуты военные для помощи пострадавшим.
Тело президента Ирана и членов его делегации, погибших накануне в авиакатастрофе - идентифицированы, сейчас их передали на
судебно-медицинскую экспертизу.
Один человек погиб и 10 получили ранения в результате аварии на фуникулере в Анталии, Турция, где часть опоры оторвалась и
ударилась о кабину, в результате чего люди упали на скалистый участок.
Атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, Россия, вызвала пожар, в результате которого один человек
погиб от подозрения на сердечный приступ.
Киевский районный суд Одессы взял под стражу бывшего и. о. директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи
Александра Михайленко до 18 марта 2024 года с возможностью внесения залога в размере более 600 тысяч гривен.