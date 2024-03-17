В Краснодарском крае дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод

На Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России произошел пожар. Предприятие атаковали беспилотниками. Один человек умер, вероятно, от сердечного приступа. Об этом сообщили региональные власти в Telegram, передает УНН.

Детали

Атака была осуществлена в районе 3:00 ночи.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар говорится в сообщении.

Пожар тушили 83 человека, использовалось 25 единиц техники.

Пожар полностью ликвидирован. По данным региональных властей, пострадавших "в результате непосредственно пожара" нет.

По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ говорится в сообщении.

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что власти проводят заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.