В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
upravlenie-chrezvichainimi-situatsiyamiУправление чрезвычайными ситуациями
turtsiyaТурция
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  127378 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  128608 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  130442 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  151740 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124893 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136390 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161476 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139704 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134351 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117771 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

  •  7734 просмотра
Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

  •  11270 просмотра
С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

  •  9925 просмотра
россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

  •  9599 просмотра
Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

  •  8558 просмотра
В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

  •  9118 просмотра
Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

  •  9695 просмотра
Баллистическая ракета долетает из Крыма до Одессы за минуту: Кипер призвал не игнорировать сигналы тревоги

Баллистическая ракета долетает из Крыма до Одессы за минуту: Кипер призвал не игнорировать сигналы тревоги

  •  9266 просмотра
СБУ разоблачила 47 агентурных сетей в прошлом году и еще 11 с начала этого года

СБУ разоблачила 47 агентурных сетей в прошлом году и еще 11 с начала этого года

  •  9287 просмотра
В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили водителя "скорой" - прокуратура

В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили водителя "скорой" - прокуратура

  •  9882 просмотра

Популярные

За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

  •  25914 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

  •  39272 просмотра
За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих

За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих

  •  35809 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

  •  42456 просмотра
США информируют, что Иран перемещает военную технику

США информируют, что Иран перемещает военную технику

  •  101260 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  171447 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  216009 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  234319 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  241112 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  280323 просмотра

В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

Один человек погиб и 10 получили ранения в результате аварии на фуникулере в Анталии, Турция, где часть опоры оторвалась и ударилась о кабину, в результате чего люди упали на скалистый участок.

Новости Мира •   •  7734 просмотра
В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

Украинский режиссер Таню Муиньо объявила в Instagram, что стала режиссером клипа на песню Дуа Липы Illusion.

Культура •   •  11270 просмотра
Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

В 2024 году СБУ возбудила 352 уголовных дела за государственную измену, 807 - за коллаборационизм, 108 - за содействие государству-агрессору и 66 - за передачу врагу сведений о Вооруженных силах Украины, с многочисленными обвинительными приговорами в каждой категории.

Война •   •  9925 просмотра
С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

Гражданский мужчина был убит российскими войсками, когда доставлял еду жителям приграничья Черниговской области.

Война •   •  9599 просмотра
россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

За неделю с 1 по 7 апреля ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 121 584 украинца, из них 1 272 новых случая COVID-19.

COVID-19 •   •  8558 просмотра
Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

Почти 30 000 жилых домов и дачных участков были затоплены в российской оренбургской области из-за сильного наводнения, более 13 000 человек были эвакуированы, а сотни обратились за медицинской помощью.

Новости Мира •   •  9118 просмотра
В рф целая область уходит под воду: подтоплено более 30 тысяч жилых домов

Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

Двое белорусов похитили 40 штурмовых винтовок натовского образца из грузового поезда в Германии, чтобы продать их через даркнет, но были арестованы полицией после спецоперации.

Новости Мира •   •  9695 просмотра
Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

Баллистическая ракета долетает из Крыма до Одессы за минуту: Кипер призвал не игнорировать сигналы тревоги

Глава Одесской областной государственной администрации предупреждает о постоянной угрозе ракетных и беспилотных атак со стороны Крыма.

Война •   •  9266 просмотра
Баллистическая ракета долетает из Крыма до Одессы за минуту: Кипер призвал не игнорировать сигналы тревоги

СБУ разоблачила 47 агентурных сетей в прошлом году и еще 11 с начала этого года

В 2023 году Служба безопасности Украины разоблачила 47 агентурных сетей, а с начала 2024 года - еще 11.

Война •   •  9287 просмотра
СБУ разоблачила 47 агентурных сетей в прошлом году и еще 11 с начала этого года

В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили водителя "скорой" - прокуратура

Российские войска атаковали несколько сел в Харьковской области, ранив мирных жителей и повредив жилые дома, в том числе сбросив боеприпас с беспилотника, который ранил водителя бригады экстренной медицинской помощи.

Война •   •  9882 просмотра
В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили водителя "скорой" - прокуратура