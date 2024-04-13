В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

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В 2024 году СБУ возбудила 352 уголовных дела за государственную измену, 807 - за коллаборационизм, 108 - за содействие государству-агрессору и 66 - за передачу врагу сведений о Вооруженных силах Украины, с многочисленными обвинительными приговорами в каждой категории.
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