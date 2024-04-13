В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

В результате аварии с фуникулером в районе Коньяалты в турецкой Анталии погиб один, пострадали 10 человек, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Детали

Часть опоры фуникулера на территории канатного подъемника Тюнектепе оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, люди, находившиеся внутри, упали на скалистый участок.

Как сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) Окай Мемиш, из зависших в воздухе кабинок эвакуированы 128 человек.

В восьми кабинках остаются 43 человека, их эвакуация продолжается, сказал он.

По словам Мемиша, спасательные работы проводятся в координации с муниципалитетом Анталии, береговой охраной, жандармерией, полицией и неправительственными организациями.

Задействован персонал в 500 человек и вертолеты, операции осложняют неблагоприятные погодные условия.

"Надеемся, что завершим операцию до темноты", - сказал он.