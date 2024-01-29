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Гроші на крові: суд узяв під варту ексчиновника Одеської "екстренки"

Гроші на крові: суд узяв під варту ексчиновника Одеської "екстренки"

Київ • УНН

 • 24980 перегляди

Київський районний суд Одеси взяв під варту колишнього в.о. директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги Олександра Михайленка до 18 березня 2024 року з можливістю внесення застави у розмірі понад 600 тисяч гривень.

Київський районний суд міста Одеса задовольнив клопотання прокуратури про взяття під варту колишнього в.о. гендиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександра Михайленко. Про це УНН повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Застосовано (до Михайленка, - ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.03.2024 з визначенням розміру застави у розмірі 199 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 602 572 грн

- розповіли в прокуратурі.

Ексчиновнику Одеської "екстренки" загрожує до восьми років ув’язнення – поліція19.01.24, 16:59 • 32408 переглядiв

Нагадаємо

19 січня, слідчі Національної поліції України повідомили про підозру колишньому в.о. гендиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександру Михайленку.

Михайленко обіймав вказану посаду у 2022-23 роках. На цій посаді він налагодив схему закупівлі Z-бинтів "кровоспас" за завищеною ціною, на чому "наварив", за попередніми підрахунками правоохоронців, майже 500 тис. грн. За результатами проведення обшуку за місцем проживання Михайленка вилучено 53,5 тис. дол. та прострочене посвідчення "екстренки".

Додамо, у 2023 році в Одеській області змінився голова обласної військової адміністрації. Нині регіоном керує Олег Кіпер, колишній очільник столичної прокуратури. Сферу охорони здоровʼя і наведення там ладу він назвав пріоритетом. Раніше він змінив керівництво щонайменше пʼяти обласних медичних центрів, зокрема і Центру екстреної допомоги.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
dmytro-mykhailenkoДмитро Михайленко
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