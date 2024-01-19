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Ексчиновнику Одеської "екстренки" загрожує до восьми років ув’язнення – поліція

Ексчиновнику Одеської "екстренки" загрожує до восьми років ув’язнення – поліція

Київ • УНН

 • 32408 перегляди

Ексдиректору Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги Олександру Михайленку загрожує до восьми років позбавлення волі за закупівлю медичних препаратів за завищеними цінами.

Ексдиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги Олександра Михайленка було викрито на закупівлі Z-стрічок за завищеними цінами на суму близько 500 тис. грн. Йому загрожує до восьми років ув’язнення, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.

Деталі

Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській спільно з працівниками Управління СБУ в Одеській області.

Вони встановили, що Михайленко, будучи призначеним виконувачем обов’язків генерального директора комунального підприємства "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф" у 2022 році свідомо уклав договір з фізичною особою підприємицею, що займалась оптовою торгівлею фармацевтичними товарами, на закупівлю медичних матеріалів, вартість яких була значно вища за ринкову.

"Понад 800 тисяч гривень посадовець заплатив за гемостатичні бинти та компресійні гемостатичні губки, переплативши на закупівлі майже 500 тисяч гривень", - розповіли в поліції.

Зібравши докази, слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правопорушнику загрожує покарання позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, прокуратура проситиме у суді арешт для ексчиновника Одеської "екстренки".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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