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Прокуратура проситиме у суді арешт для ексчиновника Одеської "екстренки"

Прокуратура проситиме у суді арешт для ексчиновника Одеської "екстренки"

Київ • УНН

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Колишньому виконувачу обов'язків генерального директора Одеського обласного клінічного госпіталю Олександру Михайленку загрожує арешт і відсторонення від посади. Судове засідання призначене на 22 січня.

Одеська обласна прокуратура клопотатиме в суді про взяття під варту колишнього в.о. гендиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександра Михайленко, передає УНН.

Ми просимо тримання під вартою (Михайленка - ред.). Також ми подали клопотання про відсторонення (Михайленка - ред.) від займаної посади - 

повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Судове засідання відбудеться у понеділок, 22 січня, о 14 годині, у приміщенні Київського районного суду Одеси.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, слідчі Національної поліції України повідомили про підозру колишньому в.о. гендиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександру Михайленку.

Михайленко обіймав вказану посаду у 2022-23 роках. На цій посаді він налагодив схему закупівлі Z-бинтів "кровоспас" за завищеною ціною, на чому "наварив", за попередніми підрахунками правоохоронців, майже 500 тис. грн. За результатами проведення обшуку за місцем проживання Михайленка вилучено 53,5 тис. дол. та прострочене посвідчення "екстренки".

Додамо, у 2023 році в Одеській області змінився голова обласної військової адміністрації. Нині регіоном керує Олег Кіпер, колишній очільник столичної прокуратури. Сферу охорони здоровʼя і наведення там ладу він назвав пріоритетом. Раніше він змінив керівництво щонайменше пʼяти обласних медичних центрів, зокрема і Центру екстреної допомоги.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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