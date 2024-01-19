Прокуратура будет просить в суде арест для экс-чиновника Одесской "экстренки"

Одесская областная прокуратура будет ходатайствовать в суде о заключении под стражу бывшего и.о. гендиректора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александра Михайленко, передает УНН.

Мы просим содержания под стражей (Михайленко - ред.). Также мы подали ходатайство об отстранении (Михайленко - ред.) от занимаемой должности - сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Судебное заседание состоится в понедельник, 22 января, в 14 часов, в помещении Киевского районного суда Одессы.

Напомним, сегодня, 19 января, следователи Национальной полиции Украины сообщили о подозрении бывшему и.о. гендиректора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александру Михайленко.

Михайленко занимал указанную должность в 2022-23 годах. На этой должности он наладил схему закупки Z-бинтов "кровоспаса" по завышенной цене, на чем "наварил", по предварительным подсчетам правоохранителей, почти 500 тыс. грн. По результатам проведения обыска по месту жительства Михайленко изъято 53,5 тыс. долл. и просроченное удостоверение "экстренки".

Добавим, в 2023 году в Одесской области сменился глава областной военной администрации. Сейчас регионом руководит Олег Кипер, бывший глава столичной прокуратуры. Сферу здравоохранения и наведение там порядка он назвал приоритетом. Ранее он сменил руководство как минимум пяти областных медицинских центров, в том числе и Центра экстренной помощи.