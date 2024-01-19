Гроші на крові: на Одещині викрили ексдиректора обласної "швидкої" на закупівлі Z-бинтів втридорога

Сьогодні, 19 січня, слідчі Національної поліції України повідомили про підозру колишньому в.о. гендиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександру Михайленко, передає УНН з посиланням на правоохоронців.

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Михайленко обіймав вказану посаду у 2022-23 роках. На цій посаді він налагодив схему закупівлі Z-бинтів "кровоспас" за завищеною ціною, на чому "наварив", за попередніми підрахунками правоохоронців, майже 500 тис. грн.

За результатами проведення обшуку за місцем проживання Михайленка вилучено $53,5 тис. та прострочене посвідчення "екстренки".

Після проведення обшуку Михайленко вручили повідомлення про підозру в рамках кримінального провадження, відкритого у червні 2023 року, за ознаками ч. 4 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, - ред.). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також, слідчі вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліція також клопоче про усунення Михайленка з посади медичного директора Одеського регіонального клінічного протипухлинного центру.

Додамо, у 2023 році в Одеській області змінився голова обласної військової адміністрації. Нині регіоном керує Олег Кіпер, колишній очільник столичної прокуратури. Сферу охорони здоровʼя і наведення там ладу він назвав пріоритетом. Раніше він змінив керівництво щонайменше пʼяти обласних медичних центрів, зокрема і Центру екстреної допомоги.