Гроші на крові: на Одещині викрили ексдиректора обласної "швидкої" на закупівлі Z-бинтів втридорога
Київ • УНН
Ексдиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги Олександра Михайленка було викрито на закупівлі Z-стрічок за завищеними цінами на суму близько 500 тис. грн.
Сьогодні, 19 січня, слідчі Національної поліції України повідомили про підозру колишньому в.о. гендиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександру Михайленко, передає УНН з посиланням на правоохоронців.
Деталі
Михайленко обіймав вказану посаду у 2022-23 роках. На цій посаді він налагодив схему закупівлі Z-бинтів "кровоспас" за завищеною ціною, на чому "наварив", за попередніми підрахунками правоохоронців, майже 500 тис. грн.
За результатами проведення обшуку за місцем проживання Михайленка вилучено $53,5 тис. та прострочене посвідчення "екстренки".
Після проведення обшуку Михайленко вручили повідомлення про підозру в рамках кримінального провадження, відкритого у червні 2023 року, за ознаками ч. 4 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, - ред.). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Також, слідчі вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Поліція також клопоче про усунення Михайленка з посади медичного директора Одеського регіонального клінічного протипухлинного центру.
Додамо, у 2023 році в Одеській області змінився голова обласної військової адміністрації. Нині регіоном керує Олег Кіпер, колишній очільник столичної прокуратури. Сферу охорони здоровʼя і наведення там ладу він назвав пріоритетом. Раніше він змінив керівництво щонайменше пʼяти обласних медичних центрів, зокрема і Центру екстреної допомоги.