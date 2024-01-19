Деньги на крови: в Одесской области разоблачили экс-директора областной "скорой" на закупке Z-бинтов втридорога

Сегодня, 19 января, следователи Национальной полиции Украины сообщили о подозрении бывшему и.о. гендиректора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александру Михайленко, передает УНН со ссылкой на правоохранителей.

Детали

Михайленко занимал указанную должность в 2022-23 годах. На этой должности он наладил схему закупки Z-бинтов "кровоспас" по завышенной цене, на чем "наварил", по предварительным подсчетам правоохранителей, почти 500 тыс. грн.

По результатам проведения обыска по месту жительства Михайленко изъято $53,5 тыс. и просроченное удостоверение "экстренки".

После проведения обыска Михайленко вручили уведомление о подозрении в рамках уголовного производства, открытого в июне 2023 года, по признакам ч. 4 ст.191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, - ред.) Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также, следователи вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция также ходатайствует об отстранении Михайленко с должности медицинского директора Одесского регионального клинического противоопухолевого центра.

Добавим, в 2023 году в Одесской области сменился глава областной военной администрации. Сейчас регионом руководит Олег Кипер, бывший глава столичной прокуратуры. Сферу здравоохранения и наведение там порядка он назвал приоритетом. Ранее он сменил руководство как минимум пяти областных медицинских центров, в том числе и Центра экстренной помощи.