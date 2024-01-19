Экс-чиновнику Одесской "экстренки" грозит до восьми лет заключения - полиция

Экс-директор Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александр Михайленко был уличен в закупке Z-лент по завышенным ценам на сумму около 500 тыс. грн. Ему грозит до восьми лет заключения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

Детали

Досудебное расследование по делу осуществляли следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления ГУНП в Одесской совместно с работниками Управления СБУ в Одесской области.

Они установили, что Михайленко, будучи назначенным исполняющим обязанности генерального директора коммунального предприятия "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в 2022 году сознательно заключил договор с физическим лицом предпринимателем, которая занималась оптовой торговлей фармацевтическими товарами, на закупку медицинских материалов, стоимость которых была значительно выше рыночной.

"Более 800 тысяч гривен чиновник заплатил за гемостатические бинты и компрессионные гемостатические губки, переплатив на закупки почти 500 тысяч гривен", - рассказали в полиции.

Собрав доказательства, следователи областной полиции под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенной в крупных размерах, в условиях военного положения. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские ходатайствуют об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правонарушителю грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, прокуратура будет просить в суде арест для экс-чиновника Одесской "экстренки".