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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
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Экс-чиновнику Одесской "экстренки" грозит до восьми лет заключения - полиция

Экс-директору Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александру Михайленко грозит до восьми лет лишения свободы за закупку медицинских препаратов по завышенным ценам.

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Резников возвращается к адвокатской деятельности

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников восстановил свое право на занятие адвокатской деятельностью, что подтвердила Национальная ассоциация адвокатов Украины.

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Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев

Президент Украины Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры военнослужащим, которые получили звание Героя Украины, и семьям погибших героев. Это жилье является частью инициативы Президента по обеспечению жильем военнослужащих, признанных национальными героями, и их семей.

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Формировал отряды "кадыровцев" для поддержки рф: в Украине заочно будут судить главу парламента Чечни

Служба безопасности Украины выдвинула обвинения Магомеду Даудову, председателю парламента Чеченской Республики, в многочисленных преступлениях, связанных с войной против Украины.

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Формировал отряды "кадыровцев" для поддержки рф: в Украине заочно будут судить главу парламента Чечни

Удар рф по Херсону: погибла женщина, 16-летний парень получил ранения

В результате российского обстрела Днепровского района Херсона ранен 16-летний парень и погибла женщина. Сейчас парень госпитализирован.

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Удар рф по Херсону: погибла женщина, 16-летний парень получил ранения

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Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство об отводе судьи Евгения Хайнацкого по делу бизнесмена Игоря Мазепы.

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Гривна будет ослабевать: банкиры и финансовые аналитики ухудшили курсовой прогноз на этот год

Опрошенные банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар. Тогда как предыдущий прогноз был на уровне 41,16 грн/доллар.

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Гривна будет ослабевать: банкиры и финансовые аналитики ухудшили курсовой прогноз на этот год

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Министерство обороны Украины разорвало все контракты с компаниями, связанными с фирмами скандальной семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. По мнению военных, это абсолютно правильный и логичный шаг

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

С декабря в Украине от отравления угарным газом погибло 9 человек

С 1 декабря 2023 года по 15 января 2024 года в Украине зафиксировано 103 случая отравления угарным газом, в результате чего 9 человек погибли. Министерство здравоохранения связывает такой рост с нарушением правил эксплуатации печей и обогревателей, что привело к пожарам.

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С декабря в Украине от отравления угарным газом погибло 9 человек

Прокуратура будет просить в суде арест для экс-чиновника Одесской "экстренки"

Бывшему исполняющему обязанности генерального директора Одесского областного клинического госпиталя Александру Михайленко грозит арест и отстранение от должности. Судебное заседание назначено на 22 января.

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Прокуратура будет просить в суде арест для экс-чиновника Одесской "экстренки"