Кулеба зустрівся з естонським депутатом, який проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва та зібрав €30 тисяч для ЗСУ
Київ • УНН
Депутат естонського парламенту Крісто Енн Вага проїхав на велосипеді 1700 км з Таллінна до Києва, зібравши 30 000 євро для Збройних сил України на закупівлю автомобілів та безпілотників.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з естонським депутатом, який проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва та зібрав 30 тисяч євро для ЗСУ. Про це повідомили у МЗС України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що естонський депутат Крісто Енн Вага подолав 1700 кілометрів на велосипеді зі столиці Естонії Таллінна до Києва, щоб допомогти ЗСУ.
Під час подорожі йому вдалося зібрати майже 30 тисяч євро, за які придбають автівки і FPV-дрони.
Естонія — маленька країна, але естонці мають велике серце та потужно підтримують Україну. Завдяки таким щирим друзям маємо віру, що Україна здолає всі труднощі та переможе
Контекст
Свою веломандрівку Крісто Енн Вага розпочав 26 квітня. За його словами, однією із цілей подорожі є збір грошей для ЗСУ.
Депутат з Есторії розпочав велопробіг з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ26.04.24, 22:59 • 113333 перегляди