Естонський депутат проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва та зібрав €30 тисяч для ЗСУ

Естонський депутат Крісто Енн Вага подолав 1700 кілометрів на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб допомогти Збройним Силам України. Під час подорожі йому вдалося зібрати майже 30 тисяч євро, за які придбають автомобілі і FPV-дрони. Про це він повідомив у своїх соцмережах, передає УНН.

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"Я зробив це! Їхав на велосипеді до Києва, щоб показати, що війна триває і висловити підтримку захисникам. Давайте зосередимося на тому, щоб допомогти Україні виграти цю війну та перемогти терористичну Росію!