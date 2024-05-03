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Естонський депутат проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва та зібрав €30 тисяч для ЗСУ

Естонський депутат проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва та зібрав €30 тисяч для ЗСУ

Київ • УНН

 • 24884 перегляди

Депутат естонського парламенту Крісто Енн Вага проїхала на велосипеді 1700 кілометрів з Таллінна до Києва і зібрала 30 тисяч євро на закупівлю автомобілів та безпілотників для Збройних сил України.

Естонський депутат Крісто Енн Вага подолав 1700 кілометрів на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб допомогти Збройним Силам України. Під час подорожі йому вдалося зібрати майже 30 тисяч євро, за які придбають автомобілі і FPV-дрони. Про це він повідомив у своїх соцмережах, передає УНН.

Деталі 

"Я зробив це! Їхав на велосипеді до Києва, щоб показати, що війна триває і висловити підтримку захисникам. Давайте зосередимося на тому, щоб допомогти Україні виграти цю війну та перемогти терористичну Росію!

написав депутат

Доповнення

У столиці Крісто Енн Вага зустрінеться з місцевою владою та представниками різних бригад. Свою велоподорож він почав 26 квітня.

Депутат з Есторії розпочав велопробіг з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ26.04.24, 22:59 • 113333 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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