Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

Эстонский депутат Кристо Энн Вага преодолел 1700 километров на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины. Во время путешествия ему удалось собрать почти 30 тысяч евро, за которые приобретут автомобили и FPV-дроны. Об этом он сообщил в своих соцсетях, передает УНН.

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"Я сделал это! Ехал на велосипеде в Киев, чтобы показать, что война продолжается и выразить поддержку защитникам. Давайте сосредоточимся на том, чтобы помочь Украине выиграть эту войну и победить террористическую Россию! написал депутат

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В столице Кристо Энн Вага встретится с местными властями и представителями различных бригад. Свое велопутешествие он начал 26 апреля.

Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ