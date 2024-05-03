Кулеба встретился с эстонским депутатом, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с эстонским депутатом, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал 30 тысяч евро для ВСУ. Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что эстонский депутат Кристо Энн Вага преодолел 1700 километров на велосипеде из столицы Эстонии Таллинна в Киев, чтобы помочь ВСУ.

Во время путешествия ему удалось собрать почти 30 тысяч евро, за которые приобретут автомобили и FPV-дроны.

Эстония - маленькая страна, но эстонцы имеют большое сердце и мощно поддерживают Украину. Благодаря таким искренним друзьям есть вера, что Украина преодолеет все трудности и победит заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

Контекст

Свое велопутешествие Кристо Энн Вага начал 26 апреля. По его словам, одной из целей путешествия является сбор денег для ВСУ.

Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ