Пол Маккартні дав секретний концерт у Нью-Йорку за $50 за квиток

Пол Маккартні дав концерт-сюрприз для менш ніж 600 осіб у нью-йоркському Bowery Ballroom.

Пол Маккартні здивував шанувальників, відігравши у вівторок ввечері невеликий концерт-сюрприз у Нью-Йорку. Шоу під назвою "Paul McCartney Rocks the Bowery" у залі для кількох сот відвідувачів було оголошено раптово, на початку тижня, - без жодного додаткового попередження.

Фізичні квитки - по одному на особу - були доступні лише в касі Bowery Ballroom (місце для живої музики в Нью-Йорку, у районі Бауері на Мангеттені) і коштували 50 доларів. Ті шанувальники, які мали можливість бути поруч і вчасно зреагувати, швидко обступили місце проведення концерту.

Всі 575 квитків були продані протягом 30 хвилин. - повідомляють ЗМІ.

Слід зазначити, що востаннє Сер Пол Маккартні виступав перед натовпом із 82 000 людей на стадіоні MetLife біля Нью-Джерсі. Розпочатий у 2022 році, тур "Got Back" привів Маккартні на арени та стадіони Північної та Південної Америки, Європи та Австралії.

"Гей, це був крик Бітлз!" – сказав Пол Маккартні, відповідаючи на крик однієї з глядачок посеред свого грандіозного концерту-сюрпризу.

Гаразд, дівчата, давайте покінчимо з цим. Давайте послухаємо ваші бітлівські крики. - глузливо зітхнув він.

Ось як виглядала програма виступу легендарного британського музиканта:

Paul McCartney setlist Bowery Ballroom, New York, 11 Feb. 2025:

A Hard Day’s Night;

Letting Go;

Got to Get You Into My Life;

Let Me Roll It;

My Valentine;

Nineteen Hundred and Eighty Five;

Maybe I’m Amazed;

I’ve Just Seen a Face;

From Me to You;

Mrs. Vandebilt;

Blackbird;

Come on to Me;

Jet

Ob-la-di Ob-la-da;

Get Back;

Now and Then;

Lady Madonna;

Let It Be;

Hey Jude;

Golden Slumbers;

The End.

Як пояснюється, в Bowery Ballroom відбулося шоу зі стислою версією сет-листа попереднього концертного туру, яке тривало більше двох годин і охоплювало музичні записи протягом кар'єри Маккартні, - з 1963 року ("From Me to You") до його сольних хітів 1970-х.

