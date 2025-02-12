Пол Маккартні дав секретний концерт у Нью-Йорку за $50 за квиток
Київ • УНН
Легендарний учасник гурту "Бітлз" виступив перед 575 глядачами у Bowery Ballroom з несподіваним концертом-сюрпризом. Квитки продали за 30 хвилин, а програма включала хіти The Beatles та сольні композиції.
Пол Маккартні дав концерт-сюрприз для менш ніж 600 осіб у нью-йоркському Bowery Ballroom.
Передає УНН із посиланням на Variety.
Пол Маккартні здивував шанувальників, відігравши у вівторок ввечері невеликий концерт-сюрприз у Нью-Йорку. Шоу під назвою "Paul McCartney Rocks the Bowery" у залі для кількох сот відвідувачів було оголошено раптово, на початку тижня, - без жодного додаткового попередження.
Фізичні квитки - по одному на особу - були доступні лише в касі Bowery Ballroom (місце для живої музики в Нью-Йорку, у районі Бауері на Мангеттені) і коштували 50 доларів. Ті шанувальники, які мали можливість бути поруч і вчасно зреагувати, швидко обступили місце проведення концерту.
Всі 575 квитків були продані протягом 30 хвилин.
Слід зазначити, що востаннє Сер Пол Маккартні виступав перед натовпом із 82 000 людей на стадіоні MetLife біля Нью-Джерсі. Розпочатий у 2022 році, тур "Got Back" привів Маккартні на арени та стадіони Північної та Південної Америки, Європи та Австралії.
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"Гей, це був крик Бітлз!" – сказав Пол Маккартні, відповідаючи на крик однієї з глядачок посеред свого грандіозного концерту-сюрпризу.
Гаразд, дівчата, давайте покінчимо з цим. Давайте послухаємо ваші бітлівські крики.
Ось як виглядала програма виступу легендарного британського музиканта:
Paul McCartney setlist Bowery Ballroom, New York, 11 Feb. 2025:
A Hard Day’s Night;
Letting Go;
Got to Get You Into My Life;
Let Me Roll It;
My Valentine;
Nineteen Hundred and Eighty Five;
Maybe I’m Amazed;
I’ve Just Seen a Face;
From Me to You;
Mrs. Vandebilt;
Blackbird;
Come on to Me;
Jet
Ob-la-di Ob-la-da;
Get Back;
Now and Then;
Lady Madonna;
Let It Be;
Hey Jude;
Golden Slumbers;
The End.
Як пояснюється, в Bowery Ballroom відбулося шоу зі стислою версією сет-листа попереднього концертного туру, яке тривало більше двох годин і охоплювало музичні записи протягом кар'єри Маккартні, - з 1963 року ("From Me to You") до його сольних хітів 1970-х.
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