Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал концерт-сюрприз для менее чем 600 человек в нью-йоркском Bowery Ballroom

Пол Маккартни удивил поклонников, отыграв во вторник вечером небольшой концерт-сюрприз в Нью-Йорке. Интересно, что крошечное шоу под названием "Paul McCartney Rocks the Bowery", в бальном зале для несколько сот посетителей, было объявлено внезапно в начале недели, без всякого дополнительного предупреждения.

Физические билеты - по одному на человека - были доступны только в кассе Bowery Ballroom и стоили 50 долларов. Поклонники - те, кому посчастливилось успеть - стекались к месту проведения концерта.

Все 575 билетов были проданы в течение 30 минут.

Следует отметить, что последний раз Сэр Пол Маккартни выступал перед толпой из 82 000 человек на стадионе MetLife возле Нью-Джерси. Начатый в 2022 году, тур "Got Back" привел Маккартни на арены и стадионы Северной и Южной Америки, Европы и Австралии.

"Эй, это был крик Битлз!" - сказал Пол Маккартни, отвечая на крик одной из зрительниц посреди своего грандиозного концерта-сюрприза.

Ладно, девочки, давайте покончим с этим. Давайте послушаем ваши битловские крики - насмешливо вздохнул он.

Вот как выглядела программа выступления легендарного британского музыканта:

Paul McCartney setlist Bowery Ballroom, New York, 11 Feb. 2025:

A Hard Day’s Night;

Letting Go;

Got to Get You Into My Life;

Let Me Roll It;

My Valentine;

Nineteen Hundred and Eighty Five;

Maybe I’m Amazed;

I’ve Just Seen a Face;

From Me to You;

Mrs. Vandebilt;

Blackbird;

Come on to Me;

Jet

Ob-la-di Ob-la-da;

Get Back;

Now and Then;

Lady Madonna;

Let It Be;

Hey Jude;

Golden Slumbers;

The End.

То есть это было шоу со сжатой версией сет-листа предыдущего концертного тура, который длился более двух часов и охватывал музыкальные записи на протяжении карьеры Маккартни - от 1963 года ("From Me to You") до его сольных хитов 1970-х годов, и даже прошлогодней "последней" песни "Beatles" "Now and Then".

