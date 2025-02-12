Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет
Киев • УНН
Легендарный участник группы «Битлз» выступил перед 575 зрителями в Bowery Ballroom с неожиданным концертом-сюрпризом. Билеты продали за 30 минут, а программа включала хиты The Beatles и сольные композиции.
Пол Маккартни дал концерт-сюрприз для менее чем 600 человек в нью-йоркском Bowery Ballroom
Передает УНН со ссылкой на Variety.
Пол Маккартни удивил поклонников, отыграв во вторник вечером небольшой концерт-сюрприз в Нью-Йорке. Интересно, что крошечное шоу под названием "Paul McCartney Rocks the Bowery", в бальном зале для несколько сот посетителей, было объявлено внезапно в начале недели, без всякого дополнительного предупреждения.
Физические билеты - по одному на человека - были доступны только в кассе Bowery Ballroom и стоили 50 долларов. Поклонники - те, кому посчастливилось успеть - стекались к месту проведения концерта.
Все 575 билетов были проданы в течение 30 минут.
Следует отметить, что последний раз Сэр Пол Маккартни выступал перед толпой из 82 000 человек на стадионе MetLife возле Нью-Джерси. Начатый в 2022 году, тур "Got Back" привел Маккартни на арены и стадионы Северной и Южной Америки, Европы и Австралии.
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"Эй, это был крик Битлз!" - сказал Пол Маккартни, отвечая на крик одной из зрительниц посреди своего грандиозного концерта-сюрприза.
Ладно, девочки, давайте покончим с этим. Давайте послушаем ваши битловские крики
Вот как выглядела программа выступления легендарного британского музыканта:
Paul McCartney setlist Bowery Ballroom, New York, 11 Feb. 2025:
A Hard Day’s Night;
Letting Go;
Got to Get You Into My Life;
Let Me Roll It;
My Valentine;
Nineteen Hundred and Eighty Five;
Maybe I’m Amazed;
I’ve Just Seen a Face;
From Me to You;
Mrs. Vandebilt;
Blackbird;
Come on to Me;
Jet
Ob-la-di Ob-la-da;
Get Back;
Now and Then;
Lady Madonna;
Let It Be;
Hey Jude;
Golden Slumbers;
The End.
То есть это было шоу со сжатой версией сет-листа предыдущего концертного тура, который длился более двух часов и охватывал музыкальные записи на протяжении карьеры Маккартни - от 1963 года ("From Me to You") до его сольных хитов 1970-х годов, и даже прошлогодней "последней" песни "Beatles" "Now and Then".
Напомним,
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