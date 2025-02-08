Романтика, шалені почуття, кохання: прем’єри які можна подивитись до Дня святого Валентина

Якщо ви ще досі не придумали, як провести День святого Валентина зі своєю другою половинкою - організуйте романтичний похід у кінотеатр і подивіться неймовірне кіно. УНН пропонує добірку прем'єр на День всіх закоханих.

Бріджит Джонс: Закохана у хлопця (Bridget Jones: Mad About the Boy) - Бріджит - мати 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл. Але після втрати коханого під час гуманітарної місії в Судані, Бріджит залишилась самотньою. З часом, вона починає сама вирішувати проблеми та знайомиться з молодим хлопцем, який є вчителем Біллі. Чи вдасться їй побудувати нове життя та збалансувати роботу, сім'ю та кохання?

• Жанр: романтична комедія

• Країна: США, Великобританія

• Режисер: Майкл Морріс

• Актори: Рене Зеллвеґер, Г'ю Ґрант, Емма Томпсон

• Пре'єра в Україні 13 лютого

Тату на серці (Marked Men) - Шоу Лендон має почуття до Рула Арчера після першої зустрічі. Незважаючі на близькі відносини, Рул, тату-майстер завжди бачив у Шоу, студентки-медикині сімейного друга, не підозрюючи у глибоких почуттях. Але в одну ніч, вони неочікувано розкривають свої справжні почуття.

• Жанр: романтика

• Країна: США

• Режисер: Нік Кассаветіс

• Актори: Олександр Людвіґ, Чейз Стокс, Наталі Алін Лінд, Елла Балінська

• Пре'єра в Україні 13 лютого

Хочу зараз (Here Now) - В останній день відпочинку в Сицилії, 20-річна Софі та її сестра знайомляться з Джуліо та його друзями. За одну ніч, її спокійні канікули різко перетворюються у непередбачені, лякаючі події, наповнені криміналом та злочинністю.

• Жанр: екшн, кримінал, романтика

• Країна: Італія

• Режисер: Габріеле Муччіно

• Актори: Елена Кампуріс, Сауль Нанні, Ян Туал

• Пре'єра в Україні 13 лютого

Тут і зараз (Here) - в основу сценарію покладено опублікований у 2014 році 300-сторінковий графічний роман Річарда Макгуайра "Тут" (Here). Кожне місце має власну історію. І навіть звичайний будинок у Новій Англії може розповісти чимало: від майбутнього до минулого, як-от про часи Громадянської війни. Це історія однієї родини і водночас сотні інших родин, які жили, кохали, втрачали і боролися за щастя саме тут, у цьому нічим не примітному будинку.

• Жанр: драма, романтичний

• Країна: США

• Режисер: Роберт Земекіс

• Актори: Том Генкс, Мішель Докері, Пол Беттані, Келлі Рійллі

• Пре'єра в Україні 13 лютого