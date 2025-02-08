Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Если вы до сих пор не придумали, как провести День святого Валентина со своей второй половинкой - организуйте романтический поход в кинотеатр и посмотрите невероятное кино. УНН предлагает подборку премьер на День всех влюбленных.

Бриджит Джонс: Влюблена в парня (Bridget Jones: Mad About the Boy) - Бриджит - мать 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл. Но после потери любимого во время гуманитарной миссии в Судане, Бриджит осталась одинокой. Со временем, она начинает сама решать проблемы и знакомится с молодым парнем, который является учителем Билли. Удастся ли ей построить новую жизнь и сбалансировать работу, семью и любовь?

Жанр: романтическая комедия

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Майкл Моррис

Актеры: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Эмма Томпсон

Преьера в Украине 13 февраля

Тату на сердце (Marked Men) - Шоу Лэндон испытывает чувства к Рулу Арчеру после первой встречи. Несмотря на близкие отношения, Рул, тату-мастер всегда видел в Шоу, студентке-медике семейного друга, не подозревая в глубоких чувствах. Но в одну ночь, они неожиданно раскрывают свои истинные чувства.

Жанр: романтика

Страна: США

Режиссер: Ник Кассаветис

Актеры: Александр Людвиг, Чейз Стокс, Натали Алин Линд, Элла Балинская

Преьера в Украине 13 февраля

Хочу сейчас (Here Now) - В последний день отдыха в Сицилии, 20-летняя Софи и ее сестра знакомятся с Джулио и его друзьями. За одну ночь, ее спокойные каникулы резко превращаются в непредвиденные, пугающие события, наполненные криминалом и преступностью.

Жанр: экшн, криминал, романтика

Страна: Италия

Режиссер: Габриэле Муччино

Актеры: Елена Кампурис, Сауль Нанни, Ян Туал

Преьера в Украине 13 февраля

Здесь и сейчас (Here) - в основу сценария положен опубликованный в 2014 году 300-страничный графический роман Ричарда Макгуайра "Здесь" (Here). Каждое место имеет собственную историю. И даже обычный дом в Новой Англии может рассказать немало: от будущего до прошлого, например, о временах Гражданской войны. Это история одной семьи и одновременно сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь, в этом ничем не примечательном доме.

Жанр: драма, романтический

Страна: США

Режиссер: Роберт Земекис

Актеры: Том Хэнкс, Мишель Докери, Пол Беттани, Келли Рийлли