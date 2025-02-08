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Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

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Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

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Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Киев  •  УНН

 • 19309 просмотра

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13 февраля в украинских кинотеатрах выходят четыре новых романтических фильма. Среди премьер - новая история о Бриджит Джонс, драма с Томом Хэнксом и две романтические ленты о молодых влюбленных.

Если вы до сих пор не придумали, как провести День святого Валентина со своей второй половинкой - организуйте романтический поход в кинотеатр и посмотрите невероятное кино. УНН предлагает подборку премьер на День всех влюбленных.

Бриджит Джонс: Влюблена в парня (Bridget Jones: Mad About the Boy) - Бриджит - мать 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл. Но после потери любимого во время гуманитарной миссии в Судане, Бриджит осталась одинокой. Со временем, она начинает сама решать проблемы и знакомится с молодым парнем, который является учителем Билли. Удастся ли ей построить новую жизнь и сбалансировать работу, семью и любовь?

  • Жанр: романтическая комедия
    • Страна: США, Великобритания
      • Режиссер: Майкл Моррис
        • Актеры: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Эмма Томпсон
          • Преьера в Украине 13 февраля

            Тату на сердце (Marked Men) - Шоу Лэндон испытывает чувства к Рулу Арчеру после первой встречи. Несмотря на близкие отношения, Рул, тату-мастер всегда видел в Шоу, студентке-медике семейного друга, не подозревая в глубоких чувствах. Но в одну ночь, они неожиданно раскрывают свои истинные чувства.

            • Жанр: романтика
              • Страна: США
                • Режиссер: Ник Кассаветис
                  • Актеры: Александр Людвиг, Чейз Стокс, Натали Алин Линд, Элла Балинская
                    • Преьера в Украине 13 февраля

                      Хочу сейчас (Here Now) - В последний день отдыха в Сицилии, 20-летняя Софи и ее сестра знакомятся с Джулио и его друзьями. За одну ночь, ее спокойные каникулы резко превращаются в непредвиденные, пугающие события, наполненные криминалом и преступностью.

                      • Жанр: экшн, криминал, романтика
                        • Страна: Италия
                          • Режиссер: Габриэле Муччино
                            • Актеры: Елена Кампурис, Сауль Нанни, Ян Туал
                              • Преьера в Украине 13 февраля

                                Здесь и сейчас (Here) - в основу сценария положен опубликованный в 2014 году 300-страничный графический роман Ричарда Макгуайра "Здесь" (Here). Каждое место имеет собственную историю. И даже обычный дом в Новой Англии может рассказать немало: от будущего до прошлого, например, о временах Гражданской войны. Это история одной семьи и одновременно сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь, в этом ничем не примечательном доме.

                                • Жанр: драма, романтический
                                  • Страна: США
                                    • Режиссер: Роберт Земекис
                                      • Актеры: Том Хэнкс, Мишель Докери, Пол Беттани, Келли Рийлли
                                        • Преьера в Украине 13 февраля
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                                          Ольга Розгон

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