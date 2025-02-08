Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
Киев • УНН
13 февраля в украинских кинотеатрах выходят четыре новых романтических фильма. Среди премьер - новая история о Бриджит Джонс, драма с Томом Хэнксом и две романтические ленты о молодых влюбленных.
Если вы до сих пор не придумали, как провести День святого Валентина со своей второй половинкой - организуйте романтический поход в кинотеатр и посмотрите невероятное кино. УНН предлагает подборку премьер на День всех влюбленных.
Бриджит Джонс: Влюблена в парня (Bridget Jones: Mad About the Boy) - Бриджит - мать 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл. Но после потери любимого во время гуманитарной миссии в Судане, Бриджит осталась одинокой. Со временем, она начинает сама решать проблемы и знакомится с молодым парнем, который является учителем Билли. Удастся ли ей построить новую жизнь и сбалансировать работу, семью и любовь?
- Жанр: романтическая комедия
- Страна: США, Великобритания
- Режиссер: Майкл Моррис
- Актеры: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Эмма Томпсон
- Преьера в Украине 13 февраля
Тату на сердце (Marked Men) - Шоу Лэндон испытывает чувства к Рулу Арчеру после первой встречи. Несмотря на близкие отношения, Рул, тату-мастер всегда видел в Шоу, студентке-медике семейного друга, не подозревая в глубоких чувствах. Но в одну ночь, они неожиданно раскрывают свои истинные чувства.
- Жанр: романтика
- Страна: США
- Режиссер: Ник Кассаветис
- Актеры: Александр Людвиг, Чейз Стокс, Натали Алин Линд, Элла Балинская
- Преьера в Украине 13 февраля
Хочу сейчас (Here Now) - В последний день отдыха в Сицилии, 20-летняя Софи и ее сестра знакомятся с Джулио и его друзьями. За одну ночь, ее спокойные каникулы резко превращаются в непредвиденные, пугающие события, наполненные криминалом и преступностью.
- Жанр: экшн, криминал, романтика
- Страна: Италия
- Режиссер: Габриэле Муччино
- Актеры: Елена Кампурис, Сауль Нанни, Ян Туал
- Преьера в Украине 13 февраля
Здесь и сейчас (Here) - в основу сценария положен опубликованный в 2014 году 300-страничный графический роман Ричарда Макгуайра "Здесь" (Here). Каждое место имеет собственную историю. И даже обычный дом в Новой Англии может рассказать немало: от будущего до прошлого, например, о временах Гражданской войны. Это история одной семьи и одновременно сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь, в этом ничем не примечательном доме.
- Жанр: драма, романтический
- Страна: США
- Режиссер: Роберт Земекис
- Актеры: Том Хэнкс, Мишель Докери, Пол Беттани, Келли Рийлли
- Преьера в Украине 13 февраля