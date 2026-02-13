$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 20264 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 44104 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 32206 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 41955 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 32972 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 26438 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 27247 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29662 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 75256 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 51173 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Россия массированно атаковала портовую инфраструктуру и железную дорогу – вице-премьер

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Одесской области враг ударил беспилотниками по порту, один человек погиб, шестеро ранены. На Днепропетровщине атакована железнодорожная инфраструктура, без пострадавших.

Россия массированно атаковала портовую и железнодорожную инфраструктуру, в пятницу сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Россия нанесла массированные удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре

- написал Кулеба.

Одесская область

По его словам, "в Одесской области враг ударил беспилотниками по одному из портов". Он подтвердил, что один человек погиб, 6 ранены, "трое - в тяжелом состоянии, всем оказана медицинская помощь". "Все - исключительно гражданские", - отметил вице-премьер.

"Повреждена инфраструктура предприятия, склады с удобрением и транспортные средства, в частности, грузовые вагоны. Возник пожар. Продолжается ликвидация последствий, все профильные экстренные службы работают на месте", - указал Кулеба.

Днепропетровская область

"Также армия РФ в течение суток наносила удары БПЛА по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. К счастью, без пострадавших. Повреждения на движение не повлияли", - сообщил Кулеба.

"Враг сознательно и системно наносит атаки на логистическую инфраструктуру Украины - на то, что соединяет страну, обеспечивает экспорт, работу бизнеса, поставки в регионы и жизнеспособность прифронтовых общин", - отметил вице-премьер.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Одесская область
Днепропетровская область
Украина
Дмитрий Кулеба