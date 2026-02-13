Россия массированно атаковала портовую инфраструктуру и железную дорогу – вице-премьер

Россия массированно атаковала портовую и железнодорожную инфраструктуру, в пятницу сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Россия нанесла массированные удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре - написал Кулеба.

Одесская область

По его словам, "в Одесской области враг ударил беспилотниками по одному из портов". Он подтвердил, что один человек погиб, 6 ранены, "трое - в тяжелом состоянии, всем оказана медицинская помощь". "Все - исключительно гражданские", - отметил вице-премьер.

"Повреждена инфраструктура предприятия, склады с удобрением и транспортные средства, в частности, грузовые вагоны. Возник пожар. Продолжается ликвидация последствий, все профильные экстренные службы работают на месте", - указал Кулеба.

Днепропетровская область

"Также армия РФ в течение суток наносила удары БПЛА по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. К счастью, без пострадавших. Повреждения на движение не повлияли", - сообщил Кулеба.

"Враг сознательно и системно наносит атаки на логистическую инфраструктуру Украины - на то, что соединяет страну, обеспечивает экспорт, работу бизнеса, поставки в регионы и жизнеспособность прифронтовых общин", - отметил вице-премьер.

